[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇111銘柄・下落96銘柄（東証終値比）
9月1日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは244銘柄。東証終値比で上昇は111銘柄、下落は96銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は42銘柄。うち値上がりが32銘柄、値下がりは5銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は210円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の1日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4596> 窪田製薬ＨＤ 67 +17（ +34.0%）
2位 <5721> Ｓサイエンス 323 +80（ +32.9%）
3位 <4060> ｒａｋｕｍｏ 1491 +299（ +25.1%）
4位 <160A> アズパートナ 3950 +695（ +21.4%）
5位 <7523> アールビバン 1666 +263（ +18.7%）
6位 <8783> ａｂｃ 522 +80（ +18.1%）
7位 <4833> Ｄｅｆコン 356 +50（ +16.3%）
8位 <4016> ミット 1184 +166（ +16.3%）
9位 <8143> ラピーヌ 360 +37（ +11.5%）
10位 <8105> 堀田丸正 853.5 +83.5（ +10.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4395> アクリート 889 -300（ -25.2%）
2位 <6166> 中村超硬 250.8 -78.2（ -23.8%）
3位 <7883> サンメッセ 270 -74（ -21.5%）
4位 <1867> 植木組 1990 -499（ -20.0%）
5位 <3815> メディア工房 461 -60（ -11.5%）
6位 <1757> 創建エース 5.4 -0.6（ -10.0%）
7位 <3387> クリレスＨＤ 710 -72（ -9.2%）
8位 <7462> ＣＡＰＩＴＡ 449.9 -33.1（ -6.9%）
9位 <2585> Ｌドリンク 2450 -155（ -6.0%）
10位 <2459> アウン 255.2 -12.8（ -4.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6963> ローム 2199.2 +19.7（ +0.9%）
2位 <7912> 大日印 2509 +18.5（ +0.7%）
3位 <1928> 積水ハウス 3368.1 +24.1（ +0.7%）
4位 <6857> アドテスト 10820 +70（ +0.7%）
5位 <6501> 日立 4000 +18（ +0.5%）
6位 <3382> セブン＆アイ 1938 +8.5（ +0.4%）
7位 <9434> ＳＢ 230.4 +1.0（ +0.4%）
8位 <4751> サイバー 1800 +7.5（ +0.4%）
9位 <8411> みずほＦＧ 4814.5 +19.5（ +0.4%）
10位 <5803> フジクラ 12465 +50（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4503> アステラス 1618 -25.5（ -1.6%）
2位 <4385> メルカリ 2520.5 -14.5（ -0.6%）
3位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 3445 -16.0（ -0.5%）
4位 <2768> 双日 3865 -11（ -0.3%）
5位 <4689> ラインヤフー 461 -0.5（ -0.1%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の1日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4596> 窪田製薬ＨＤ 67 +17（ +34.0%）
2位 <5721> Ｓサイエンス 323 +80（ +32.9%）
3位 <4060> ｒａｋｕｍｏ 1491 +299（ +25.1%）
4位 <160A> アズパートナ 3950 +695（ +21.4%）
5位 <7523> アールビバン 1666 +263（ +18.7%）
6位 <8783> ａｂｃ 522 +80（ +18.1%）
7位 <4833> Ｄｅｆコン 356 +50（ +16.3%）
8位 <4016> ミット 1184 +166（ +16.3%）
9位 <8143> ラピーヌ 360 +37（ +11.5%）
10位 <8105> 堀田丸正 853.5 +83.5（ +10.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4395> アクリート 889 -300（ -25.2%）
2位 <6166> 中村超硬 250.8 -78.2（ -23.8%）
3位 <7883> サンメッセ 270 -74（ -21.5%）
4位 <1867> 植木組 1990 -499（ -20.0%）
5位 <3815> メディア工房 461 -60（ -11.5%）
6位 <1757> 創建エース 5.4 -0.6（ -10.0%）
7位 <3387> クリレスＨＤ 710 -72（ -9.2%）
8位 <7462> ＣＡＰＩＴＡ 449.9 -33.1（ -6.9%）
9位 <2585> Ｌドリンク 2450 -155（ -6.0%）
10位 <2459> アウン 255.2 -12.8（ -4.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6963> ローム 2199.2 +19.7（ +0.9%）
2位 <7912> 大日印 2509 +18.5（ +0.7%）
3位 <1928> 積水ハウス 3368.1 +24.1（ +0.7%）
4位 <6857> アドテスト 10820 +70（ +0.7%）
5位 <6501> 日立 4000 +18（ +0.5%）
6位 <3382> セブン＆アイ 1938 +8.5（ +0.4%）
7位 <9434> ＳＢ 230.4 +1.0（ +0.4%）
8位 <4751> サイバー 1800 +7.5（ +0.4%）
9位 <8411> みずほＦＧ 4814.5 +19.5（ +0.4%）
10位 <5803> フジクラ 12465 +50（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4503> アステラス 1618 -25.5（ -1.6%）
2位 <4385> メルカリ 2520.5 -14.5（ -0.6%）
3位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 3445 -16.0（ -0.5%）
4位 <2768> 双日 3865 -11（ -0.3%）
5位 <4689> ラインヤフー 461 -0.5（ -0.1%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース