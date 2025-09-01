　9月1日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは244銘柄。東証終値比で上昇は111銘柄、下落は96銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は42銘柄。うち値上がりが32銘柄、値下がりは5銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は210円高と大幅高に買われている。
△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4596>　窪田製薬ＨＤ　　　　 67　　+17（ +34.0%）
2位 <5721>　Ｓサイエンス　　　　323　　+80（ +32.9%）
3位 <4060>　ｒａｋｕｍｏ　　　 1491　 +299（ +25.1%）
4位 <160A>　アズパートナ　　　 3950　 +695（ +21.4%）
5位 <7523>　アールビバン　　　 1666　 +263（ +18.7%）
6位 <8783>　ａｂｃ　　　　　　　522　　+80（ +18.1%）
7位 <4833>　Ｄｅｆコン　　　　　356　　+50（ +16.3%）
8位 <4016>　ミット　　　　　　 1184　 +166（ +16.3%）
9位 <8143>　ラピーヌ　　　　　　360　　+37（ +11.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4395>　アクリート　　　　　889　 -300（ -25.2%）
2位 <6166>　中村超硬　　　　　250.8　-78.2（ -23.8%）
3位 <7883>　サンメッセ　　　　　270　　-74（ -21.5%）
4位 <1867>　植木組　　　　　　 1990　 -499（ -20.0%）
5位 <3815>　メディア工房　　　　461　　-60（ -11.5%）
6位 <1757>　創建エース　　　　　5.4　 -0.6（ -10.0%）
7位 <3387>　クリレスＨＤ　　　　710　　-72（　-9.2%）
8位 <7462>　ＣＡＰＩＴＡ　　　449.9　-33.1（　-6.9%）
9位 <2585>　Ｌドリンク　　　　 2450　 -155（　-6.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6963>　ローム　　　　　 2199.2　+19.7（　+0.9%）
2位 <7912>　大日印　　　　　　 2509　+18.5（　+0.7%）
3位 <1928>　積水ハウス　　　 3368.1　+24.1（　+0.7%）
4位 <6857>　アドテスト　　　　10820　　+70（　+0.7%）
5位 <6501>　日立　　　　　　　 4000　　+18（　+0.5%）
6位 <3382>　セブン＆アイ　　　 1938　 +8.5（　+0.4%）
7位 <9434>　ＳＢ　　　　　　　230.4　 +1.0（　+0.4%）
8位 <4751>　サイバー　　　　　 1800　 +7.5（　+0.4%）
9位 <8411>　みずほＦＧ　　　 4814.5　+19.5（　+0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4503>　アステラス　　　　 1618　-25.5（　-1.6%）
2位 <4385>　メルカリ　　　　 2520.5　-14.5（　-0.6%）
3位 <8725>　ＭＳ＆ＡＤ　　　　 3445　-16.0（　-0.5%）
4位 <2768>　双日　　　　　　　 3865　　-11（　-0.3%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース