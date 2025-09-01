象印マホービンは、設置場所や用途に合わせて選べるスチーム式加湿器5機種を2025年9月1日より発売します。

記事のポイント スチーム加湿器は水を沸騰させて加湿するので、衛生的に使えるのがメリット。お手入れもしやすく手軽に加湿できます。

【象印のスチーム式加湿器の共通特徴】

●清潔な蒸気のスチーム式

沸とうさせたきれいな蒸気を、約65 ℃まで冷ましてお部屋を加湿します（※）。

※蒸気吹き出し口に触ったり、手や顔を近づけないでください

●お手入れ簡単 「フィルター不要」＆「広口容器」

フィルターがなく、さらにフッ素加工の広口容器で汚れがつきにくいため、お手入れが簡単です。容器が広口なので給水も湯捨ても楽にできます。

●「チャイルドロック」「ふた開閉ロック」「湯漏れ転倒防止構造」搭載の安全設計

「チャイルドロック」…キーを3秒長押しするだけですべての操作ができなくなります。（安全のため「入／切」キーを押すと運転が停止します）

「ふた開閉ロック」…レバーでふたを常にロックしているので転倒しても簡単に開かないようになっています。

「転倒湯もれ防止構造」…本体をうっかり倒しても湯もれを最小限に抑えます。（ふたがしっかりと閉まっていることをご確認ください。本体を倒れたまま放置すると、蒸気口から微量のお湯が流れ出ます）

【新製品ラインナップ】

広いリビングでも使えるハイパワー加湿タイプ「EE-TB60」

●2つのセンサーで湿度を自動コントロール「自動加湿3段階」

「温度センサー」と「湿度センサー」で快適な湿度を自動コントロールします。「しっかり」「標準」「ひかえめ」の3段階から選択できます。

●就寝時や仕事中でも運転音が気にならない「弱（静音）モード（約30dB）」

●湿度やタイマー設定の状況がひとめでわかる「デジタル表示」

●1〜9時間の9段階で設定できる「入、切タイマー」

●沸とう音を低減する「湯沸かし音セーブモード」

●お湯が減ると、ブザーとランプの点滅で給水のタイミングを知らせる「事前給水お知らせ」

タンク容量4L／適用床面積 木造和室10畳〜洋室17畳

リビングや寝室で使いやすい長時間加湿タイプ「EE-DF35・50」

●就寝時に便利な長時間加湿「連続加湿約8時間」

●2つのセンサーで湿度を自動コントロール「自動加湿3段階」

●「低湿」「適湿」「高湿」の3段階でお部屋の状態が分かる「湿度モニター」

●便利な「入、切タイマー」

●沸とう音を低減する「湯沸かし音セーブモード」

DF35：タンク容量3L／適用床面積 木造和室6畳〜洋室10畳

DF50：タンク容量4L／適用床面積 木造和室8畳〜洋室13畳

スチーム式のベーシックタイプ「EE-RU35・50」

●2つのセンサーで湿度を自動コントロール「自動加湿3段階」

●「低湿」「適湿」「高湿」の3段階でお部屋の状態が分かる「湿度モニター」

●便利な「入、切タイマー」

●沸とう音を低減する「湯沸かし音セーブモード」

RU35：タンク容量2.2L／適用床面積 木造和室6畳〜洋室10畳

RU50：タンク容量3L／適用床面積 木造和室8畳〜洋室13畳

寝室に使えるコンパクトタイプ「EE-MB20」

●就寝時に便利な長時間加湿「連続加湿約8時間」

●選べる連続加湿2段階

●就寝時や仕事中でも運転音が気にならない「静音モード（約30dB）」

●就寝時に便利な「切タイマー2段階」

RU35：タンク容量1.8L／適用床面積 木造和室3畳〜洋室6畳

「STAN.」シリーズのスチーム式加湿器「EE-FA50」

●就寝時に便利な「長時間加湿8時間以上」

●湯沸音や運転音を抑え、寝室でも使いやすい「静音設計」

●2つのセンサーで湿度を自動コントロール「自動加湿3段階」

●透過式ですっきりデザインの「タッチパネル」

●湿度やタイマー設定の状況がひとめでわかる「デジタル表示」

●1〜9時間後の9段階で設定できる「切タイマー」

●お湯が減ると、ブザーとランプの点滅で給水のタイミングを知らせる「事前給水お知らせ」

象印マホービン スチーム式加湿器 発売日：2025年9月1日 オープンプライス

