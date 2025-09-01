ミントグリーンを基調としたレトロ感あるデザイン！ハセガワモビリティ『PORTA(ポルタ)』 

ハセガワモビリティは、丸みがありミントグリーンを基調としたレトロ感あるデザインで、可愛らしくコンパクトで操縦性を高めた原付一種クラスの電動バイク・電動スクーター『PORTA(ポルタ)』198,000円(税抜)の先行予約を2025年9月1日(月)〜10月31日(金)まで実施します。

ハセガワモビリティ『PORTA(ポルタ)』

区分 ：原付一種

バッテリー ：48V24Ahリチウムイオン電池

定格出力 ：500W

充電時間 ：5-6時間

最高速度 ：35km/h ※法定速度30km/h

サスペンション：前後サスペンション

タイヤ ：前 2.75(タイヤ幅2.75インチ)-8(リムサイズ8インチリム)

後 60(タイヤ幅60mm)／

100(扁平率)-10(リムサイズ10インチリム)

最大航続距離 ：60km

防水等級 ：IPX6

登坂能力 ：10°(17.6％)

重量 ：49.5kg

最大荷重 ：105kg

フレーム素材 ：鉄

本体サイズ ：1,480×680×1,000(mm)

梱包サイズ ：1550×355×820(mm)

色 ：ミントグリーン(MG)

販売は、国内直営店舗の表参道、西宮北口(10月1日オープン)、公式ECサイトから購入できます。

期間中に予約いただいた先着500名様には、「2万円のキャッシュバック」「購入から1年間の無償点検」「バッテリー交換1回分の交換サービス」「盗難防止後付けロックサービス」「盗難保険の1年間サービス」など、特別企画を実施します。

PORTAとは、イタリア語で入口・玄関口・扉という意味を持ちます。

電動二輪モビリティ世界一で100ヶ国以上の国々に販売ルートを持つYADEAの日本で初めて発売する電動バイクになります。

これから日本でのYADEAの電動バイクの歴史が始まるという意味を込めて、ブランド名が付けられました。

YADEAとは、電動モビリティ業界では世界最大級の香港上場企業(01585)。

電動バイク・電動自転車・電動キックボードなどの開発・製造を行っています。

2001年の創業以来、世界100ヶ国に電動モビリティを販売し、常に「億万人に美しい旅行を楽しんでもらう」という企業使命と「全世界のユーザーにサービスを提供し世界クラスの企業になる」という企業ミッションのもと、世界をリードする電動二輪モビリティブランドです。

8年連続(2017年〜2024年)販売台数が世界一と電動モビリティ業界をリードしています。

累計販売台数は、1億台を突破。

(2024年時点)

販売台数1億台突破

2025年11月から新たな排出ガス規制が適用され、原付一種のガソリン車については現行車両の生産が2025年10月末をもって終了予定となります。

これを受けて、総排気量50cc超125cc以下で最高出力4.0kW以下に制御した車両が「原付免許」で運転できるよう、道路交通法施行規則の一部改正が2025年4月1日から施行されるなど、『庶民の足』といわれている原付一種の区分には環境に優しい新たなモビリティの期待が高まっています。

『PORTAビジュアル』

