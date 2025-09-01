「TV版 サクラ大戦」が東映アニメチャンネルの9月の新着作品として配信開始！サービスへ加入しAmazon Prime Videoのページから全25話を視聴可能
【東映アニメチャンネル「TV版 サクラ大戦」】 配信中
「TV版 サクラ大戦」
東映アニメーションは、動画配信サービス「東映アニメチャンネル」にてアニメ「TV版 サクラ大戦」の配信を開始した。
「東映アニメチャンネル」はAmazon Prime Videoにてサービスを展開しているサービスで、9月の新着作品として「TV版 サクラ大戦」がラインナップに追加された。ゲームでもおなじみの「真宮寺さくら」を中心としたキャラクターたちの物語が全25話にわたって展開される。
(C)SEGA･RED/TBS･MBS