【東映アニメチャンネル「TV版 サクラ大戦」】 配信中

「TV版 サクラ大戦」

　東映アニメーションは、動画配信サービス「東映アニメチャンネル」にてアニメ「TV版 サクラ大戦」の配信を開始した。

　「東映アニメチャンネル」はAmazon Prime Videoにてサービスを展開しているサービスで、9月の新着作品として「TV版 サクラ大戦」がラインナップに追加された。ゲームでもおなじみの「真宮寺さくら」を中心としたキャラクターたちの物語が全25話にわたって展開される。

(C)SEGA･RED/TBS･MBS