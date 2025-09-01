「晩夏から秋」なに着る？→【GU】の「ふわふわアイテム」でマンネリ打破♡

晩夏から秋にかけてのシーズンは、秋冬らしいアイテムを取り入れて徐々に季節感をシフトしたいところ！ そこで今回は、【GU（ジーユー）】から発売中の「ふわふわアイテム」をご紹介。夏コーデのマンネリ打破にも取り入れやすく、今から秋まで大活躍な予感のアイテムをピックアップしました。スタッフさんの最旬スタイリングにも注目。ぜひ参考にしてみて。

夏のTシャツをフェザートップスにチェンジ

【GU】「フェザーヤーンニットプルオーバー（半袖）Z+E」\1,990（税込）

「毛足が細めのフェザー素材を使用」（公式オンラインストアより）したニットプルオーバーは、夏のトップスの代わりに着るだけでぐっと秋らしさを先取りしたコーデになりそうです。ボートネックデザインとほどよくあいた袖まわりで上半身もすっきりと見せてくれそう。裾が少し絞られているので、そのままタックアウトして着るのがおすすめ。足もとにはボリュームのあるサンダルやバレエシューズを選んでもGOOD。

今すぐ取り入れやすい淡色コーデ

白のワイドパンツを合わせると重たい印象になりにくくこの時期にもぴったり。ベージュに近いピンクのプルオーバーにベージュのパンプスを合わせた淡色コーデが、トレンド感もありつつ爽やかに。GUスタッフのKumikoさんは「室内だったり秋口にも着れたりと意外と長く使えそう」とコメントしているように、この時期の屋内施設へのおでかけにも今すぐ取り入れられそうです。ゆったりとしたシルエットなので、前だけタックインしてベルトを締めてもメリハリが生まれ好印象。

着まわしのきくワンピ × ビスチェ

【GU】「2ピースビスチェセットワンピース」\3,990（税込）

リブニットワンピースとフェザー素材のビスチェがセットになったアイテムは、残暑の厳しい日はビスチェだけ、少し涼しくなったらセットで、と着まわしがきくのが嬉しいところ。ワンピースはストレートでほどよくフィット感があり、深めのスリット入りでシンプルながら1枚でもおしゃれに仕上がりそうです。ビスチェをレイヤードすることでトレンド感もアップ。いつも着ているTシャツの上に重ねて、夏のコーデを秋仕様にシフトしてみるのも一案かも。

ブラウンで上品な秋コーデ

「今年はフェザーアイテムがHOT」と語るGUスタッフのManamiさんは、セット使いを提案。ベージュとブラウンでまとめたコーデは、秋らしさと上品で落ち着きのある印象に。足もとにパンプスを合わせると、こっくりとしたカラーのニットワンピもすっきりとした印象になるので秋口にもぴったりハマりそう。もう少し寒い時期になったらショートブーツやローファーを合わせて、アウターを羽織ればれば冬にもヘビロテできそうな予感です。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Momo.S