¶â¤Î¾®Çä²Á³Ê¤¬»Ë¾åºÇ¹âÃÍ ½é¤Î1¥°¥é¥à1Ëü8000±ßÂæ¤Ë¡¡FRB¤Ø¤Î¡È¥È¥é¥ó¥×²ðÆþ¡É¤Ç¶âÍ»À¯ºö¤¬¤æ¤¬¤á¤é¤ì¤ë·üÇ°
¶â¤Î¾®Çä²Á³Ê¤¬»Ë¾å½é¤Î1¥°¥é¥à1Ëü8000±ßÂæ¤Ë¡£¥È¥é¥ó¥×²ðÆþ¤¬±Æ¶Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âçºå¼è°ú½ê¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶â¤ÎÀèÊª²Á³Ê¤ÏÀè½µËö¤«¤é300±ß°Ê¾åÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢°ì»þ¡¢1¥°¥é¥à¤¢¤¿¤ê1Ëü6600±ßÂæ¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÄÃæµ®¶âÂ°¤¬È¯É½¤¹¤ë¶â¤Î¾®Çä²Á³Ê¤ÏºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£»Ë¾å½é¤á¤Æ1Ëü8000±ßÂæ¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Ãæ±û¶ä¹Ô¤Ë¤¢¤¿¤ëFRB¤ËÂÐ¤·¤Æ¿Í»ö²ðÆþ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶âÍ»À¯ºö¤¬¤æ¤¬¤á¤é¤ì¤ë¤È¤Î·üÇ°¤«¤é¥É¥ë¤¬Çä¤é¤ì¡¢Èæ³ÓÅª°ÂÁ´¤Ê»ñ»º¤È¤µ¤ì¤ë¶â¤Ë»ñ¶â¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
