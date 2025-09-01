お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾（42）がインスタグラムを更新し、ハワイでのウェディング写真を公開した。これにより、結婚相手が古谷未寿城（ふるや・みずき）さんであることがわかった。古谷さんはAmazon Prime Videoで独占配信されている恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』にミヅキとしても出演していた。

【写真】かつてグラビアデビューもしていた新妻の「ハイレグ姿」「美ボディ」

藤森は昨年4月に結婚して、同年11月、第1子女児誕生を報告。以前から目ざといファンの間では、「藤森の新妻とはミヅキさんではないか？」と取りざたされていたという。芸能関係者が語る。

「顔出しこそしていなかったものの、藤森さんのYouTubeに入り込んだ妻の声や、藤森さんがメディアで語る妻のプロフィールから、かねてより噂になっていました。本人たちもそこまで隠しているわけではなさそうで、最近も、おふたりでよく出歩いているようです」

藤森はバラエティ番組などで、妻とは平成ノブシコブシ・吉村崇の誕生日会で出会ったことを明かしている。妻のミヅキさんは、『ラブ トランジット』のシーズン2にヨガインストラクターの肩書で出演していた。夫婦を知る人物が明かす。

ミヅキさんは「肉体派」

「幼少期から器械体操を始めて、オリンピック強化指定選手にも選ばれた経験もある“肉体派”なだけあって、引き締まった美ボディの持ち主です。かつては男性週刊誌でグラビアデビューを飾ったことも。際どい水着姿を披露しました。

見た目はかわいらしい雰囲気ですが、とてもサバサバした性格で話しやすい方です。『ラブ トランジット』ではふたりの男性から告白されていましたが、そのモテっぷりも納得です」

夫である藤森は、世間での“チャラ男”のイメージに反して、かなりの健康志向だという。前出の知人が語る。

「近年はあまり飲み歩かず、白湯を飲んだり、散歩に出たり、モーニングルーティーンを大切にしているといいます。藤森さんが健康志向になり、“もっと食生活にも気をつけたい”と考えているところに料理上手のミヅキさんと出会い、胃袋をがっちり掴まれたのでしょう。

藤森さんはゴルフやジムでの筋トレなど、体を動かすことも好きですし、アクティブなミヅキさんとは話が合うのだと思います。いろいろ肉体改造に関するアドバイスももらっているんじゃないでしょうか」

すっかりチャラ男を卒業した藤森。「君、かわうぃーねー！」は、もう妻だけのものだ。