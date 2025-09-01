¥Á¥ã¥é¥ó¡¦¥Ý¡¦¥é¥ó¥¿¥ó¾®½Õ¡¡1·î½Ð»º¤ÎÂ©»Ò¤ÎÇ¾¾ã³²¤ò¸øÉ½¡¡½Ð»ºÃæ¤Î»ö¸Î¤Ç¡ÖÇ¾¤ËÂç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¡×
¡¡»ÐËå²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥Á¥ã¥é¥ó¡¦¥Ý¡¦¥é¥ó¥¿¥ó¡×¤Î¾®½Õ¡Ê36¡Ë¤¬1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£1·î¤Ë½Ð»º¤·¤¿Â©»Ò¤ÎÇ¾¾ã³²¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¾®½Õ¤Ïº£Ç¯1·î¤ËSNS¤òÄÌ¤¸·Ý½Ñ²È¡¦¾®ÃÓ·òÊå»á¤È¤ÎºÆº§¤È½Ð»º¤òÈ¯É½¡£¡Ö1·î¤ËÂ©»Ò¤¬»º¤Þ¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤À¸³è¤¬¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«È¾Ç¯°Ê¾å·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡Ö¼Â¤Ï½Ð»ºÃæ¤Ë»ö¸Î¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢ÆÍÁ³ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¶ì¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿§¡¹¤ÈÉÔ±¿¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µßµÞ¼Ö¤ÇÂç¤¤ÊÉÂ±¡¤Ë°Ü¤ê¡¢ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â©»Ò¤ÏÇ¾¤ËÂç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¾ÇÈ¤ÏÊ¿Ã³¡¢MRI¤Ç¤ÏÂçÇ¾¤ÎÁ´ÂÎ¤¬¿¿¤Ã°Å¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¿§¡¹¤È¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿ÇÎÅÀâÌÀ½ñ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø½Å¾É¿ÈÂÎ¾ã³²»ù¡Ù¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿»þ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¿¼¤¯¿´¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð»º¤Þ¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë½çÄ´¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¸µµ¤¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÉÂ±¡Áª¤Ó¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢Äë²¦ÀÚ³«¤ò¶¯¤¯Ë¾¤á¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤«¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Â©»Ò¤Î¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ò¤â¤È¤ËÄ´¤Ù¤ì¤ÐÄ´¤Ù¤ë¤Û¤É¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¸³è¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢º£¤Î¾õÂÖ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ËÂçÊÑ»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»Ãæ¤òÅÇÏª¡£¡Ö²Î¤¬¹¥¤¤Ê»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥ª¥ó¤òÃÆ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡£²»³Ú¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤¢¡£¤Ê¤ó¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö¤¿¤êÁ°¤ËÌ¤Íè¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âµÞ¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë¡¢ÀµÄ¾º£¤Ç¤âÎ©¤ÁÄ¾¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ°¦Â©¤Î¤¿¤á¤Ë¶Ê¤òÀ©ºî¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¶Ê¤òºî¤Ã¤¿¸å¤â¡¢¿§¡¹¤È¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¿ô¥ö·î¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¸ÆµÛ´ï¤¬³°¤»¤Æ¼«È¯¸ÆµÛ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ý¤«¤é¥ß¥ë¥¯¤¬°û¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤ê²°¤µ¤ó¤Ç¤¹¡¢»ä¤Ë»÷¤¿¤Î¤«¤Ê¡£»ä¤Ë»÷¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¤Ë»÷¤Þ¤·¤¿¡£¤Ï¤¤¡£¤½¤·¤ÆºÇ¶á¡¢ÆÍÁ³ÌÜ¤ò¸«¤Æ¾Ð¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö°åÎÅ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âô»³¤¢¤ë¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î²ÄÇ½À¤ÏÌµ¸ÂÂç¤Ç¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿»þ¡¢²¿¤ï¤±¤ï¤«¤é¤óåºÎï»ö¤òº£¤³¤Î¾õ¶·¤Î»þ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤í¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¤È¡¢Â©»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÆü¡¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤â¤·¤âÆ±¤¸¶¶ø¤ÎÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤ªÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Ç¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¡ª¤Ê¤Ë¤«¤¤¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤È¤«¡¢ÉÂ±¡¤È¤«¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤âÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£