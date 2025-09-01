¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥Û¥ê¡¡¼ã¼ê»þÂå¡Ö¾×·âÅª¡×¤À¤È´¶¤¸¤¿ÀèÇÚ¡Ö¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ä¤Ã¤¿¤È¤¡×
¡¡¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Û¥ê¡Ê48¡Ë¤¬1Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°8¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÀèÇÚ¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡×¸þ°æ·Å¤«¤é¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¥Û¥ê¤µ¤ó¤¬·ÝÇ½¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¡¢¥³¡¼¥¸¡¼¡ÊÉÚÅÄ¡Ë¤µ¤ó¤È¸¶¸ý¡Ê¤¢¤¤Þ¤µ¡Ë¤µ¤ó¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¿¶¤é¤ì¤¿¥Û¥ê¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤Î¤Þ¤Í¤ÎÊÑ³×´ü¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¤³¤Î¿ÍÃ£À¨¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¸¶¸ý¤µ¤ó¤È²¶Ç¯Îð°ì¸Ä¤¯¤é¤¤¤·¤«ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤è¡¢·ÝÎò5Ç¯º¹¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×¤È²óÁÛ¡£¡ÖÇ¯1¸Ä¤·¤«ÊÑ¤ï¤ó¤Ê¤¤¤Î¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¸þ¤«¤éºÆ¤Ó¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ê¤â¤Î¤Þ¤Í¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡ÊÀ¤Âå¡©¡Ë¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¸¶¸ý¤é°ÊÁ°¤ÎÀ¤Âå¤Ç¾¾Â¼Ë®ÍÎ¤¬¤½¤Î¥Ï¥·¥ê¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¾¾Â¼¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ê¥Ó¡¼¥È¡Ë¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¾×·âÅª²á¤®¤Æ¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Ä¤Ä¡Ö¼ã¤¤¿Í¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥ª¥ó¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¸«¤¿¤È¤¤Ë¾×·â²á¤®¤Æ¡Ä¡×¤ÈÅö»þ¤Î´¶Æ°¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£