¡¡ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤È¥×¥íÌîµå12µåÃÄ¤Ë¤è¤ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬1Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÆÈÀêÊüÁ÷¸¢¤òÊÆÆ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î³ÚÅ·¡¦°æ¾åÃÒ¼£Íý»öÄ¹¤Ï¡Ö12µåÃÄ¶¦ÄÌ¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËWBC¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£ÆüËÜ¤Ç¤³¤ì¤À¤±WBC¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï8·î26Æü¡¢SNS¤ÇÆüËÜ¤Ç¤Î¡ÖÆÈÀêÀ¸ÇÛ¿®¡×¤òÈ¯É½¡£Á´47»î¹ç¤ò¥é¥¤¥Ö¤È¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ÇÇÛ¿®¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ÎÃæ·Ñ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£Á°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢WBC¤òÁÈ¿¥¤¹¤ë¡ÖWBCI¡×¤È¤È¤â¤ËÅìµþ³«ºÅ»î¹ç¤Î±¿±Ä¡¦¶½¹Ô¤òÃ´¤¦ÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ñÆâ¤ÎÌ±´ÖÊüÁ÷¶É¤Ê¤É¤ËÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¸¢¤òÉÕÍ¿¤·¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÈTBS¤¬À¸Ãæ·Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬À¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿Á°²óÂç²ñ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤¬Ãæ·Ñ¤·¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿½à¡¹·è¾¡¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢Àï¤Ï¡¢ÌîµåÃæ·ÑÎòÂå2°Ì¤Î»ëÄ°Î¨48¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÌ±Åª¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¼ê·Ú¤Ë»ëÄ°¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ìîµå¿Íµ¤¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤¹²ÄÇ½À¤âÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç²ñ¤ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø¤Ï¼çºÅ¼Ô¤Ç¤¢¤ëWBCI¤¬ÆÈÀêÅª¤ËÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°æ¾åÍý»öÄ¹¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£°ìÈÖ¤¤¤¤¤Î¤ÏÃÏ¾åÇÉ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¤Ð¥Í¥Ã¥È¤ÎÌµÎÁÇÛ¿®¡£NPB¤Ç¡ÊWBCI¤Ë¡Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¤«¡¢ÆÉÇä¤µ¤ó¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤Èµá¤á¤¿¡£