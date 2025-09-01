「コメディアンだ」「メディア対応は黒帯級」エミマル不在の理由を問われ…ビラ指揮官の奇妙な返答が話題！代役GKは鎌田大地を倒してPK献上
８月31日に開催されたプレミアリーグ第３節で、ウナイ・エメリ監督が率いるアストン・ビラが、鎌田大地を擁するクリスタル・パレスとホームで対戦。０−３で完敗し、開幕３戦未勝利（１分２敗）となった。
去就が不透明な昨季までの正GKエミリアーノ・マルティネスは、ベンチ外に。新戦力のマルコ・ビゾトがゴールを守ったなか、鎌田を倒してPKを与えてしまうなど、ブレストから加入したGKはいまひとつの出来だった。
今後も、アルゼンチン代表の一員としてカタール・ワールドカップを制した32歳ではなく、オランダ代表で１キャップの34歳がビラの守護神を務めるのか。
現地メディア『talkSPORT』によれば、エメリ監督はパレス戦直前のインタビューで、E・マルティネス不在の理由を問われ、「ビゾト、マルコ・ビゾト」とはぐらかすように回答。その後も同様の反応を繰り返したという。
奇妙な返答はちょっとした話題になっており、『talkSPORT』は「エメリのユニークなインタビュー手法に、SNS上のファンは爆笑の渦に巻き込まれた」と報道。その上で、サポーターの「エメリはコメディアンだ」「ウナイ・エメリのメディア対応は黒帯級の腕前だ」「センセーショナル...」といったコメントを取り上げている。
カタールW杯優勝時には、トロフィーを股間に当てるパフォーマンスでも注目を集めたE・マルティネスは、移籍期限翌日の９月２日に33歳の誕生日を迎える。どのチームで、誰と特別な１日を過ごすのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鎌田が上手い？GKの対応がまずい？開始20分でパレスがPK獲得
