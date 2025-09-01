À¾Ìî¼·À¥¡¡À¶Á¿¤ÊÇò¥ï¥ó¥Ô¡ß¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ç¡Ö¥·¥ç¡¼¥á¡×¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅÐÃÅ¡¡200Ç¯Á°À½Â¤¥Æ¥£¥¢¥é¤ËÂç¶½Ê³
¡¡½÷Í¥¤ÎÀ¾Ìî¼·À¥¡Ê31¡Ë¤¬1Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹´Û¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¡ÖChaumet,an Ode to Living Nature ¥·¥ç¡¼¥á¡¢¼«Á³Èþ¤Ø¤Î»¿²Î¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¸½Âå¤ÈÎò»ËÅª¤Ê¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¥·¥ç¡¼¥á¤ÎÎò»Ë¤È¥á¥¾¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÈÇþ¤ÎÊæ¡É¡¢¡È¥ß¥Ä¥Ð¥Á¡É¡¢¤½¤·¤Æ¡È¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤ÎÁã¡Ê¥Ï¥Ë¥«¥à¡Ë¡É¤òÇÛ¤·¤¿¡Ö¥Ó¡¼¡¡¥É¥¥¡¡¥·¥ç¡¼¥á¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÆÃÊÌÅ¸¼¨¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¥·¥ç¡¼¥á¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥ì¥ª¥óCEO¤ä¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ç¤¢¤ëÄ«ÈæÆàºÌ¤ò»Ï¤á¡¢ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡¢ËÜÅÄÍã¡¢NiziU¡¦RIMA¤é¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡À¾Ìî¤ÏÇò¤Î¥·¥ã¥Ä¥ï¥ó¥Ô¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤ÅÐ¾ì¡£Å¸¼¨¤òÂÎ¸³¤·¤¿´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö200Ç¯Á°¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥Æ¥£¥¢¥é¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤ó¤ÊåºÎï¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤´¤¯µ®½Å¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£