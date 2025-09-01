宝塚歌劇団の創立111周年記念式典「One and only きらめきの、その先へ−。」が1日、兵庫・宝塚大劇場で行われ、34期から104期までの卒業生約1100人、宝塚友の会会員など招待客約600人の計約1700人が出席した。

1部の式典と2部の月組公演「GUYS AND DOLLS」で構成され、現在、東京で公演中の花組、名古屋で公演中の雪組をのぞいた月、星、宙組の生徒と花組に組替えしたばかりの極美慎、専科、研究科1年、宝塚音楽学校の本科生、予科生254人が出演した。

1部は記念口上でスタート。月組の鳳月杏と天紫珠李、星組の暁千星と詩ちづる、宙組の桜木みなとと春乃さくらの各トップコンビが正装のはかま姿で登場した。1914年に17人でスタートした宝塚の歴史を振り返り、「私たちも諸先輩方のお心を受け継いで、これからも多くのお客さまに愛され、喜んでいただけるよう努力し、さらに羽ばたいてまいりたい」とあいさつした。

続いて、式辞に立った阪急電鉄の嶋田泰夫代表取締役社長は111年の栄光と苦難の歴史を振り返りながら、「100周年を迎えて以降も、コロナ禍による公演による休止、私どもの経営、事業運営が抱いていた問題で心痛む状況ができ、皆さま方にご心配をおかけいたしましたこと、心より深くおわび申し上げます」と頭を下げた。

その上で、「宝塚歌劇は唯一無二の存在で阪急阪神グループの魅力そのもの。これからも宝塚歌劇を健全に存続させ、夢と感動を安全安心な環境でお届けし続けることが我々の最大の務め」と誓った。

宝塚歌劇団の村上浩爾社長の式辞、森臨太郎宝塚市長によるあいさつに続いて、星組、宙組による記念奉舞が行われた。

さらに、音楽学校生による合唱、宝塚の歴史をたどる映像が上映された後、極美と星組、宙組、専科の小桜ほのかによる宝塚メドレーが披露された。

最後は鳳月と天紫を除いた現役生173人による記念合唱で「すみれの花咲く頃」「この愛よ永遠に（TAKARAZUKA FOREVER）」を歌い上げ、1部を締めくくった。