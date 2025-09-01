一人は日本代表からも落選…名門の日本人コンビはなぜ不振？ 指揮官が“不足”を指摘したのは？「明らかに必要」
チャンピオンズリーグで予選敗退に終わり、宿敵とのダービーマッチも消化不良だっただけに、セルティックに対する風当たりは強くなっている。それはこれまでチームをけん引してきた日本人選手たちも同じだ。
８月31日のスコットランドリーグ第４節で、セルティックはレンジャーズと敵地で０−０と引き分けた。首位を維持し、ライバルとの６ポイント差を保ったが、前半シュートなしに終わり、公式戦ここ４試合で３回目の無得点とあり、周囲の不満は高まっている。
前田大然と旗手怜央にも批判の声が寄せられた。前田は今季のリーグ戦で得点がなく、公式戦１ゴールのみ。旗手もリーグ戦１得点で、公式戦でアシストを記録していない。
その影響もあってか、後者は日本代表からも落選している。
ブレンダン・ロジャーズ監督は、チーム内でのポジション争いのなさが響いているとの見解を示した。専門サイト『67 HAIL HAIL』によると、指揮官は英公共放送『BBC Scotland』で「ときに競争が最高の指導者となる。我々はそれを見つける必要があるんだ」と話している。
「ここで４年、彼らはプレッシャーを感じ、それに対処してきた。そういう競争の刺激が必要なときもある。明らかに我々に必要なことだ」
シーズンを通じて常に100％の調子でいることはほぼ不可能だ。オフシーズンの編成が騒がれるなか、セルティックは望むようにスタートダッシュを切ることができなかった。前田と旗手、そしてロジャーズ率いるチームは、悪い流れを変えられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
