山形県長井市の幼稚園できょう、不審者が敷地内に侵入したとの想定で訓練が行われ、職員が警察からの指導をうけながら対応方法を確認しました。

【写真を見る】高まる備えの重要性...幼稚園で不審者対応訓練 ナイフを持った不審者が園に！（山形・長井市）

不審者役「（窓が）開いてねーなー」

園内放送「緊急緊急！トンネル山方向不審者らしき人が園庭に侵入しています！」

訓練は、長井市の白山こども園で行われました。

長井警察署の職員がナイフを持った不審者に扮して園に侵入を試み、園の職員が対応方法を学びます。

訓練で職員は非常通報装置で長井署に通報すると、警察官の到着まで１３０人の子どもたちをホールに集め扉にバリケードを作って進入を防いでいました。

きょうの訓練では、通報からおよそ９分後に警察官が到着し、不審者は制圧されました。

■高まる備えの重要性

県内では不審者が幼稚園に侵入するケースは多くはないものの、今年７月、寒河江市で３０歳の無職の男が無断で幼稚園の敷地に侵入していて、備えの重要性は高まっています。

長井警察署では４年前から訓練を行っていて、今回は管内の幼稚園や保育園などから３２人の関係者が見学に訪れ、対応方法を学んでいました。

白山こども園 左右田千亜紀 副園長「毎回反省をもとに次の回に生かすように検討して進めている。（今年は）無線機の数を増やした。持っている職員の数を増やして今外でどういう状況にあるのかを共有できるようにした」

長井警察署の担当者は、いざという時には非常通報装置が有効なものの、保育施設では設置が進んでいないとして多くの施設で導入を検討するよう呼びかけていました。