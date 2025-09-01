トヨタ新型「カローラクロス」登場！ 超スポーティな「GR SPORT」仕様がスゴイ！ ド迫力の“真っ黒フェイス”採用した「斬新SUV」に大注目！

トヨタ新型「カローラクロス」登場！

2025年8月4日、トヨタは「カローラクロス」に新たに「GR SPORT」グレードを追加し発売しました。

このグレードは同年5月に発表されたもので、今回ようやく待望の市販化が実現したかたちです。

一体どのような特徴を持つクルマなのでしょうか。

カローラクロスは、トヨタが2021年に発売したクロスオーバーSUVです。

「カローラ」はトヨタを代表する車種で、これまでに様々な派生モデルが登場していますが、実はSUVタイプはカローラクロスが初めて。

そのため「カローラ初のSUV」として登場前から注目を集めたカローラクロスは、洗練されたデザインと優れた走行性能、さらには使い勝手の良さから評判となり、一躍人気モデルへと成長しました。

2025年5月に発表されたマイナーチェンジでは、バンパーやヘッドランプなどフロント周りの改修が行われ、より洗練されたイメージへと進化。インテリアもさらに上質なものへと改良されました。

加えて、パワートレインをハイブリッドに統一し、「SNOW EXTRAモード」というドライブモードも追加され、ますます盤石のモデルに仕上がっています。

そしてこのマイナーチェンジ発表時に最も注目を集めたのが、新グレードであるGR SPORTの追加です。

GR SPORTは、トヨタのレーシングブランド「TOYOTA GAZOO Racing」による専用チューニングが施されたグレードで、よりスポーティな走りが楽しめるよう走行性能が高められているのが特徴。

「ヤリスクロス」や「アクア」、「ランドクルーザー」などトヨタの人気モデルにラインアップされており、人気を集めています。

カローラクロス GR SPORTでもTOYOTA GAZOO Racingの知見を生かし、ボディ剛性の強化や足回りのチューニングを実施。

もともとカローラクロスはボディ剛性が高いことが特徴でしたが、車体後部にリアバンパーリインフォース（補強材）を追加することでさらに剛性をアップ。

足回りには専用チューニングを施したサスペンションを装備し、操舵応答性・操縦安定性を高めています。

さらに車高を10mmダウンと低重心化しているのも特徴です。

パワーユニットには、2リッターエンジンを搭載したGR SPORT専用ハイブリッドシステムを採用。

このシステムは最高出力199馬力を発揮し、高い走行性能だけでなく燃費性能の高さも魅力。

また、トランスミッションにはGR SPORT専用の6速シーケンシャルシフトマチックが搭載されるほか、専用の走行モード「SPORTモード」も追加されています。

エクステリアでは、サイドに開口部を設けた専用のフロントバンパーや専用ラジエーターグリルを装備。

フロント・リアには専用の“GR”のロゴエンブレムも備わります。

専用19インチアルミホイール、ドアウインドーフレームモールディング、リアバンパーロアガーニッシュといった専用のブラック仕様パーツも目を引くポイントです。

インテリアは、GRロゴ付のスポーツシートや本革巻き3本スポークステアリングホイール、パドルシフト、アルミペダルなどがGR SPORTグレード専用のもの。

特にスポーツシートは、上質な造りであるだけでなく、走行時に体をサポートできる最適なシート形状になっているのがポイントです。

車両価格（消費税込）は389万5000円。よりスポーティなカローラクロスに乗りたい人におすすめの一台です。