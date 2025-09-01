静かに閉じて、すっきり暮らす。モダンなキッチンの新定番【ソンミックス】のゴミ箱がAmazonに登場中‼
ペットも安心。整った空間を保つ高機能ゴミ箱【ソンミックス】のゴミ箱がAmazonに登場!
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(木)23:59の7日間限定で開催！
ソンミックスのゴミ箱は、効率的なコンパクト設計で、キッチンの限られたスペースにもすっきり収まる蓋付きのアイテム。広い開口部を備え、30リットルの容量を確保しながらも、スマートな外観で空間の有効活用を実現する。
底部には滑り止めパッドを装備。安定性が向上し、ペットのいたずらを防止。日常の動線を妨げず、整ったキッチン環境を保つ。
ステンレス製のボディは錆びにくく、湿った布で簡単にお手入れ可能。洗練されたモダンデザインで、どんなインテリアにも自然に馴染む。
蓋は静かにゆっくり閉まるソフトクローズ仕様。必要に応じて90度まで開いた状態を保持できるため、調理中や片付け時のごみ処理もスムーズに行える。
インナーバケットには取っ手が付いており、簡単に取り外し可能。袋の固定用の穴も備え、袋の交換が手間なく行え、しっかりと固定される設計となっている。
便利で、インテリアにもなじむ万能アイテムだ。
