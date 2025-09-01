THE ALFEEの高見沢俊彦氏が、音楽番組などで“エンジェルギター”を手にする場面が映し出されると、SNSは「なんだあのギターは!?」「ゲームに出てきそう」と、大いに盛り上がる。あの奇抜なギターは、いったいどこで作られているのだろう――と興味をもった人も多いのではないだろうか。【取材・文＝山内貴範】（全2回のうち第1回）

【写真】ギター工房の様子と、そこで生まれたTHE ALFEE高見沢の「エンジェルギター」の美しい姿

ギター作りは日本の伝統産業

高見沢氏のギターを製作しているのは、1975年に創業、今年創業50年を迎えた日本のギターメーカー「ESP」である。ESPのギターの愛用者は国内外のそうそうたるミュージシャンばかりである。LUNA SEA及びX JAPANのSUGIZO氏、横山健氏、高崎晃氏など、名だたるアーティストから依頼を受けてギターを製作している。

膨大な時間と職人の丹念な手仕事によってギターが生まれる

そもそも、プロミュージシャンの使用に耐えうるエレキギターを生産しているメーカーは世界でも限られた国にしか存在しない。日本のほかにはギブソンやフェンダーがあるアメリカなど、数か国しかないのだ。そして、日本のメーカーのなかでも、ESPは伝統的なスタイルから奇抜なものまで、あらゆるギターを製作できる唯一無二の存在として知られる。

日本は国土の70%を森林が占め、法隆寺など世界最古の木造建築から、家具づくりに至るまで、世界に評価される木製品のメッカである。木材を使って生み出されるギターもまた、日本らしい伝統産業と言っていいかもしれない。そんなギターづくりの伝統を継承しているESPの工房を見学した。

修理、改造を経て製作へ

ESPの工房は、埼玉県の郊外、三芳町の幹線道路沿いにある。工房で迎えてくれたのは、ESPの取締役社長・山田雅典氏、そして現場の責任者でギター職人歴29年のベテラン・上田哲氏。建物のシャッターの前に立つと、心地よい木材の香りが漂ってきた。ここがギター工房なのだと実感できる。

ESPが創業されたのは1975年である。70年代は日本のロック黎明期に当たり、ライブハウスやロックフェスが注目を集め始めていた。しかし、当時の日本には、ギターのメンテナンスを満足に行える業者が少なかった。メーカーの修理に出すと時間がかかるため、困り果てているミュージシャンも多かったという。

現場でミュージシャンの悩みを聞いていた創業者は、その思いに応えるべく、原宿にギターのメンテナンスを手掛ける店舗を出した。「当初は音響機材などのレンタルも行う、音響周りの何でも屋ともいえる体制でしたが、本格的にギター製作にも乗り出していくことになります。そのきっかけはミュージシャンの要望でした」と、山田氏が言う。

「修理を依頼してくださっていたミュージシャンから、改造の依頼が入るようになりました。そういった要望を断らずに引き受けていると、ついに“自分が好きな形のギターを作ってもらえないか”とお願いされるようになりました。1970年代後半はアメリカのミュージシャンの間で、ギターを改造したり、自作するのがブームになっていたんですよ」

ESPがギターの製作を始めると、口コミで評判を得るようになっていった。やがて、日本のトップギタリストであるChar氏や高崎晃氏など、人気ミュージシャンから相次いで製作依頼を受けるようになると、波に乗った。なお、高見沢氏も1980年代前半にはESPにギターを注文し、実に40年以上もの深い関係を築いている。

依頼があれば何でも作る

ESPが高見沢氏のエンジェルギターのような複雑な変形ギターを製作できるのは、ひとえにその社風によって築かれた技術であると、上田氏が言う。

「ミュージシャンの要望は際限がありません。だからこそ、当社はなんでもやる、なんでもやってみるというのがポリシー。こんなギターができないかなというミュージシャンの夢を必ず実現したいという思いで、50年続けていると言っていいかもしれません。そういう意味では、ミュージシャンが育てたギターメーカーだと思うんですよ。

オーダーメイドでギターを作る工房は、当社よりも先に、まったくなかったわけではありません。ただ、既存の基本的なボディやパーツのなかから選び、組み立てるスタイルがほとんどで、図面を引くところから始めたのは当社が初めてかもしれません。ましてや、個人規模ではなく、ある程度の量産を行っているメーカーとしては初ではないでしょうか」

上田氏によると、ESPは社内にギター製造を一貫して行える体制を有しているという。木材の削り出しから、塗装、組み立て、さらには複雑な彫刻を施せる“仙人”のような職人までいる。場合によってはピックアップなどのパーツも、ワンオフ（特注品）で製造できる体制がある。こうしたギター工房は世界的にも珍しい。

「当社では奇抜なギターから伝統的なギターまで制作していますが、職人は基本的にはどちらも製作します。それは、なんでもやることが前提にあるためですし、そもそも両者の間に垣根はありません。トラディショナルなものに対する尊敬の念も強いですし、そういうものも作れるからこそ、尖ったものも作れるのだと思います」（上田氏）

ほとんどの工程が手作業

工房の見学で最初に案内されたのは、木材を保管する部屋である。言うまでもなく、木材はギターの音色、そしてルックスを決める要といえる。ESPには入手困難な希少なものが、湿度が管理された部屋に大量にストックされている。なかには、有名ミュージシャンが将来のギター製作のためにストックを依頼している木材まであった。

昨今は希少な木材が入手しづらくなったことで、いわゆる“虎杢”や“キルト”と呼ばれる美しい木目が浮き出た木材はそれだけで高価であり、世界中で争奪戦になっていると聞く。しかし、そういった木材をESPは豊富にストックしている。メイプル、マホガニー、スワンプアッシュなど、まるで木材の博物館のようである。

部屋の隅に目をやると、加工されたばかりのネックが置かれていた。一つとして同じ形状のものがないが、これらはほとんどが顧客からの注文品なのだという。「木材は気温や湿度の変化に敏感で、加工した直後は伸縮してしまうため、一定期間寝かせておくのです」と、上田氏。

ギターの見た目を決めるのは、ボディの形状である。機械で大まかな形を削り出すことはできるが、シンプルなようでいて極めて複雑な形状だ。なめらかな曲面があったと思えば、フラットな箇所もあり、少しでも歪みや凹凸があればステージ上で目立ってしまうのだ。美しい形に成型していくためには、熟練の職人技が必要になるのである。

塗装もギターの見た目を左右する重要なポイントだ。ESPには最新技術を用いた塗装から、ヴィンテージギターなどに使われるニトロセルロースラッカーまで、あらゆる塗装を行える体制がある。そして、塗装を行ったギターもすぐに組み立てとはならない。時間をかけて乾燥させ、塗料を本体になじませてから行うのである。

「ギター作りは基本的に手仕事が多いですね。加工機械も進化しているのですが、楽器の場合は相手が天然素材なので、精度を高く作るためには人の手が必要ですし、乾燥などの工程にも時間がかかる。機械化ができない部分に非効率なほど手間をかけているのが、弊社のギター作りの流儀だと思っています」（上田氏）

エンジェルギターを作るのは一人の職人

写真撮影こそNGだったものの、今回は特別に、高見沢氏のエンジェルギターを手掛けるA氏に対面することができた。なんと、エンジェルギターは分業制ではなく、A氏がデザインから加工、塗装まで一貫して一人で製作しているのだ。まさに、A氏はESPの数いる職人のなかでも“究極の職人”なのである。

A氏の机の横には、ボール紙で作られたエンジェルギターの原寸大の平面図が置かれていた。ゴジラのソフビ人形も置かれていたが、これは高見沢氏の要望で“ゴジラギター”を製作したときのもの。A氏はゴジラの造形をとことん研究し、ギターのデザインに反映するために、自腹を切って買い求めたのだという。会社の経費でも購入できたはずなのだが、身銭を切ってまで研究を惜しまないのがA氏の流儀だ。

高見沢氏のエンジェルギターの第1号は1991年に誕生したが、どんどん大きく、派手になっていった。最新作もエンジェルの周りを衣装や羽が囲む、複雑極まりない造形である。そして、エンジェルギターのアクセントになるのがエンジェルの顔だが、その穏やかで慈悲深く、優しさにあふれた顔はA氏しか生み出せないのだという。

上田氏は、「エンジェルギターは高見沢さんとESPが対話を重ねながら進化していった木工技術の象徴といえますし、創業以来、アーティストの要望に応え続けてきたESPの精神をもっとも表すギターといえます。その製作の過程で生み出された技術で、他のギター作りに反映されたものも少なくありません」と話す。

工房で作業をしている若手の職人にも話を聞くことができた。自身がもともとファンだったアーティストのギターの製作を偶然にも担当することになり、「最高に嬉しかった」と語る。現在手掛けているギターも、そのアーティストがステージで使うものだそうである。職人たちは生粋の職人であるとともに、無類の音楽好きなのだ。そうした愛情こそが、優れたギターを作る原動力になっていると言っていいだろう。

第2回【日本を代表するギターメーカー「ESP」が“職人養成学校”にこだわる理由 「ゼロから教えて、卒業までに25本のギターを作った学生も」】では、筆者がギターメーカー「E S P」が運営するギター職人養成学校を訪れ、そこでどのような教育が行われているのかなどについて詳細にリポートする。

ライター・山内貴範

デイリー新潮編集部