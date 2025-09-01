ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

動きやすさも、スタイルも。水陸両用の頼れる1本【リーボック】のボードショーツがAmazonに登場!

リーボックのボードショーツは、水陸両用で使える汎用性の高いサーフトランクス。ウエストはシャーリングのゴム仕様で体にフィットし、紐でサイズ調整が可能。インナー付きなので、これ1枚で着用できる。

ポリエステル100パーセントの軽量素材を使用し、速乾性に優れ、紫外線遮蔽率は90パーセント以上。

対塩素対応で、プールや海でも色落ちしにくい。両サイドと後ろにポケットがあり、小物の収納にも便利。

ワンポイントのブランドロゴがアクセントとなり、アウトドアやレジャーシーンでも活躍。機能性とスタイルを両立した、リーボックならではの1本。