【MLB】ドジャース 5-4 ダイヤモンドバックス（8月31日・日本時間9月1日／ロサンゼルス）

【映像】山本由伸の魔球“ヨコ滑りスプリット”に相手打者動けず

ドジャースの山本由伸投手がダイヤモンドバックス戦に先発登板。強打者マルテを相手に見せた“横に滑るスプリット”が話題を呼んだ。

山本は序盤からテンポよく打者を打ち取り、安定した投球を展開。初回に味方打線が大谷翔平、ベッツ、フリーマンの3連打で先制し、リードをもらった直後のマウンドでも冷静に腕を振った。ただ、この日のマルテには苦しめられる場面もあった。4回の第2打席ではセーフティ気味のバントで内野安打を許し、そこから2死一、二塁のピンチを招くと、続くデルカスティーヨにタイムリーを浴びて1点を失った。

それでも6回、再び迎えたマルテとの3度目の対戦で雪辱を果たす。4-1とドジャースが3点リードした場面、1死走者なしでの打席。山本は直球、カーブ、カットボール、スプリットを巧みに織り交ぜながらカウントをフルに。迎えた7球目、内角寄りから鋭く横に滑り落ちるスプリットを投げ込むと、マルテは手を出せず見逃し三振。捕手のミットに収まった瞬間、スタンドから大きな拍手が湧き起こった。

この一球は時速93.4マイル（約150.3キロ）の高速スプリット。28インチ（約71.1センチ）沈み込みながら15インチ（約38.1センチ）近く鋭く沈み込む変化を見せ、マルテのバットを封じた。中継の視聴者からも「エグいスプリット」「納得の三振」「最高すぎるーーーーー」といった声が相次いだ。

この日の山本は7回98球を投げ、被安打4、失点1、10奪三振の快投。勝ち星こそ逃したが、マルテを仕留めた“ヨコに滑るスプリット”は、エースの存在感を強烈に印象づけるワンシーンとなった。

