“AI疑惑”で話題・藤咲凪、娘2人との3ショット公開「優しいママの顔」と話題
【モデルプレス＝2025/09/01】次世代の4人組アーティストユニット・最終未来少女の藤咲凪が9月1日、自身のInstagramを更新。娘2人と過ごす休日の家族時間の様子を公開した。
【写真】“AI画像疑惑”24歳シンママ、娘2人との3ショット
藤咲は「良き休日」とコメントし、ファミリーレストランとみられる場所で娘2人とカレーライスを食べながら過ごす温かい家族の時間が伝わる姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「温かい家族」「微笑ましい」「優しいママの顔」「癒される」「お疲れ様」「良い休日」などのコメントが寄せられている。
藤咲は、2017年“日本一かわいい女子高生”を決める「女子高生ミスコン2017-2018」で関東グランプリ、モデルプレス賞を受賞。その美貌から、藤咲がSNSに画像を投稿する度に「AI画像疑惑」が浮上するなどネット上で大きな話題を呼んでいる。また、2023年6月には街頭インタビューに応じる様子が約5秒間放送されたことをきっかけにSNSで大きな話題を呼び、同年8月にTBS系情報番組「サンデー・ジャポン」（日曜あさ9時54分〜生放送）にて、2人の子どもを育てるシングルマザーであることを初公表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
