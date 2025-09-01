田村淳、広々庭で娘2人とウォータースライダー楽しむ写真公開「いい笑顔」「家で出来るのすごい」の声
【モデルプレス＝2025/09/01】お笑いタレントの田村淳が8月31日、自身のInstagramを更新。夏休み最後の日に娘たちとの時間を楽しんだ様子と、新学期を迎える娘たちへのメッセージを公開し、反響が寄せられている。
【写真】田村淳、広々庭でウォータースライダー楽しむ姿
田村は「夏休み最後の日 お庭でミニミニウォータースライダーやりました」として、家族での時間について報告。「どうしても学校に行きたくないと思ったら無理して行くことはないからね。学校は命をかけて行く場所じゃないってことを覚えといてね」と娘たちへの愛情深いメッセージを添えて、自宅の庭で娘2人とウォータースライダーを楽しむ様子を載せている。
この投稿に、ファンからは「いい笑顔」「ウォータースライダー家で出来るのすごい」「めっちゃ楽しそう」「素敵なお父さん」「心に響くメッセージ」「素晴らしい考え」「愛情を感じる」といった声が上がっている。
田村は、2013年に一般女性との結婚を発表。2016年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】田村淳、広々庭でウォータースライダー楽しむ姿
◆田村淳、夏休み最後に娘たちへ心温まるメッセージ
田村は「夏休み最後の日 お庭でミニミニウォータースライダーやりました」として、家族での時間について報告。「どうしても学校に行きたくないと思ったら無理して行くことはないからね。学校は命をかけて行く場所じゃないってことを覚えといてね」と娘たちへの愛情深いメッセージを添えて、自宅の庭で娘2人とウォータースライダーを楽しむ様子を載せている。
この投稿に、ファンからは「いい笑顔」「ウォータースライダー家で出来るのすごい」「めっちゃ楽しそう」「素敵なお父さん」「心に響くメッセージ」「素晴らしい考え」「愛情を感じる」といった声が上がっている。
田村は、2013年に一般女性との結婚を発表。2016年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】