SNIDEL HOME限定♡5周年を彩る特別コレクション登場

2020年に誕生したルームウェアブランド「SNIDEL HOME」が、今年で5周年を迎えます。感謝を込めたアニバーサリーコレクションが2025年9月1日(月)より、オフィシャルオンラインストアやUSAGI ONLINE、全国店舗にて発売スタート。人気のトワル・ド・ジュイ柄や華やかなリボンモチーフなど、特別感あふれるデザインが勢ぞろい。限定アイテムをぜひチェックしてみてくださいね♡

華やかに楽しむ5周年スペシャルコレクション



【5th Anv.】ジュイジャガードカーディガン

記念すべき5周年コレクションでは、リボンとフラワーを掛け合わせたトワル・ド・ジュイ柄を中心に、心ときめくルームウェアが多数ラインアップ。

たとえば【5th Anv.】ジュイジャガードカーディガン（9,680円）は肉厚生地で外出にもOK、パールとビジューのボタンが華やかさを演出します。

サイズ：F(カラー：BRD/LBLU/NVY)

【5th Anv.】ワンポイントニットワンピース

さらにベロア素材の【5th Anv.】ワンポイントニットワンピース（9,680円）。

サイズ：F(カラー：BRD/LBLU/NVY)

【5th Anv.】カットロングパンツ

軽やかな【5th Anv.】カットロングパンツ（7,920円）など、着心地とデザインを両立したアイテムが揃っています。

サイズ：F(カラー：BRD/LBLU/NVY)

【5th Anv.】カット開襟シャツ

【5th Anv.】カット開襟シャツ（8,580円）はおしゃれに着れて、心地いい素材になっています。

サイズ：F(カラー：BRD/LBLU/NVY)

【5th Anv.】カットロングTシャツ

【5th Anv.】カットロングTシャツ(6,160円)は、キュートなリボンのデザイン。

サイズ：F(カラー：BRD/LBLU/NVY)

【5th Anv.】カットワンピース

【5th Anv.】カットワンピース（8,910円）は、女性らしさ満点なので気分が上がります。

サイズ：F(カラー：BRD/LBLU/NVY)

【5th Anv.】カラーカーディガン

【5th Anv.】カラーカーディガン(5,500円)はカラーバリエーションもあり、着こなしが色々とできそうです。

サイズ：F(カラー：IVR/GRY/PNK/LAV/LBLU)

雑貨や小物も充実♡ノベルティも見逃せない



リボンバッグ

サイズ：F(カラー：GRY/PNK/NVY)

リボンポーチ

サイズ：F(カラー：GRY/PNK/NVY)

ボリュームリボンバンス

サイズ：F(カラー：IVR/BLK/PNK)

ボリュームリボンピン

ボリュームリボンピン(3,960円)は、毎日つけたくなるかわいさ。

ルームウェアに加え、リボンバッグ（8,250円）やリボンポーチ（4,180円）、ボリュームリボンバンス（4,180円）など小物類も豊富。

普段使いはもちろん、お出かけにも取り入れやすいデザインです。

サイズ：F(カラー：IVR/BLK/PNK)

また、11,000円（税込）以上の購入で選べる「5th Anniversary Bag」をプレゼント。数量限定なので早めのチェックがおすすめです♪

5周年限定コレクションで特別なおうち時間を



SNIDEL HOMEの5周年を記念した今回のアニバーサリーコレクションは、ルームウェアから雑貨まで幅広く展開され、毎日の時間をより優雅に演出してくれます。

スペシャルプライスや限定ノベルティなど、このタイミングでしか手に入らない特別感も魅力♡

大切なおうち時間をさらに心地よく彩るSNIDEL HOMEの5周年限定コレクションを、ぜひチェックしてみてくださいね。