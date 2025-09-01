Image: Amazon

Amazon（アマゾン）では、2025年8月29日（金）9時から9月4日（木）23時59分まで｢スマイルSALE｣を開催中。

現在、コーヒードリップセットや銅製コーヒーポットなど、Kalita（カリタ）のコーヒーグッズがお得に登場しています。

半額以下！ ドリップ初挑戦の人にもおすすめ、Kalita（カリタ）のコーヒードリップセットが53％オフの大特価に！

カリタ Kalita 雑味が出る前においしさだけを引き出す速い抽出速度の3つ穴 コーヒー ドリップセット ドリッパーセット 保温性が高い 陶器 1~2人用 101-ロトセットN 陶器 ドリップセット ドリップ 器具 #35161 一人用 二人用 1杯用 2杯用 おしゃれ キャンプ アウトドア 喫茶店 アンティーク 結婚 祝い プレゼント 誕生日 女性 男性 還暦 退職 記念日 贈り物 還暦 敬老 1,144円 （53％オフ） Amazonで見る PR PR

カリタ Kalita 抽出過程が楽しめる コーヒー ドリッパー ウェーブシリーズ 1~2人用 ガラスドリッパー 耐熱ガラス製 ブラック WDG-155 ドリップ 器具 #05045 一人用 二人用 1杯用 2杯用 おしゃれ キャンプ アウトドア 喫茶店 アンティーク 結婚 祝い プレゼント 誕生日 女性 男性 還暦 退職 記念日 ギフト 贈り物 還暦 敬老 1,783円 （23％オフ） Amazonで見る PR PR

カリタ Kalita ステンレス製 でお湯が冷めにくい コーヒー ドリッパー ウェーブシリーズ 燕職人手作り 1~2人用 WDS-155 日本製 ドリップ 器具 一人用 二人用 1杯用 2杯用 喫茶店 カフェ おしゃれ キャンプ アウトドア 喫茶店 アンティーク 結婚 祝い プレゼント 誕生日 女性 男性 還暦 退職 記念日 ギフト 贈り物 還暦 敬老 4,297円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

経年変化を楽しめるKalita（カリタ）の銅製コーヒーポットが38％オフ！ 燕三条の職人がこだわった日本製が12％オフに！

カリタ Kalita 燕三条 職人拘り コーヒーポット 銅製 700ml 細口 ノズル 直火 日本製 スリム700CU #52203ドリップポット ケトル やかん コーヒーメーカー ヤカン サーバー 麦茶 白湯 レトロ かわいい オシャレ おしゃれ キャンプ 珈琲 アウトドア 喫茶店 アンティーク 結婚 祝い プレゼント 誕生日 女性 男性 還暦 退職 記念日 ギフト 贈り物 還暦 敬老 14,567円 （12％オフ） Amazonで見る PR PR

カリタ Kalita 経年変化を楽しむ 銅製 コーヒーポット 600ml 細口 ノズル 直火 日本製 Cuケトル600 #52260ドリップポット ケトル やかん コーヒーメーカー ヤカン サーバー 麦茶 白湯 レトロ かわいい オシャレ おしゃれ キャンプ 珈琲 アウトドア 喫茶店 アンティーク 結婚 祝い プレゼント 誕生日 女性 男性 還暦 退職 記念日 ギフト 贈り物 還暦 敬老 7,123円 （38％オフ） Amazonで見る PR PR

カリタ Kalita 日本製 保温性も高い 琺瑯コーヒーポット ホワイト WT 1000ml 直火 ホーローコーヒー達人 ペリカン 1L #52301ドリップポット ケトル やかん コーヒーメーカー ヤカン サーバー 5,717円 （11％オフ） Amazonで見る PR PR

電子レンジでの利用も可能、Kalita（カリタ）の洗いやすい耐熱ガラス製円筒形コーヒーサーバーが43％オフに！

カリタ Kalita 注ぎやすい コーヒー サーバー 保温 耐熱ガラス 1~2人用 300ml 電子レンジ 食洗器 対応 300サーバーG #31253 コーヒー ハンド ドリップ 器具 コーヒーカラフェ デカンタ おしゃれ キャンプ アウトドア 喫茶店 アンティーク 結婚 祝い プレゼント 誕生日 女性 男性 還暦 退職 記念日 ギフト 贈り物 還暦 敬老 894円 （11％オフ） Amazonで見る PR PR

カリタ Kalita 洗いやすい コーヒー サーバー 保温 耐熱ガラス 2~4人用 500ml 電子レンジ 食洗器 対応 Jug500 #31268 コーヒー ハンド ドリップ 器具 コーヒーカラフェ デカンタ おしゃれ キャンプ アウトドア 喫茶店 アンティーク 結婚 祝い プレゼント 誕生日 女性 男性 還暦 退職 記念日 ギフト 贈り物 還暦 敬老 1,636円 （43％オフ） Amazonで見る PR PR

Kalita（カリタ）のコーヒーミルもセール中！ アンティークな雰囲気漂う銅製の手挽きミルが24％オフに！

カリタ Kalita コーヒーミル 銅製 手挽き 手動 Cu-2#42086 アンティーク コーヒーグラインダー フタ付き 13,424円 （24％オフ） Amazonで見る PR PR

【Amazon.co.jp 限定】 カリタ Kalita コーヒーミル 木製 粒度の安定性が高いアルミ製グラインダー KH-3AM 粗さ調整可能 手挽き コーヒーミル #42188 ミル グラインダー コーヒー初心者 小型 持ち運び カフェ インテリア レトロ キャンプ アウトドア アンティーク プレゼント記念日 ギフト 3,115円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

カリタ Kalita コーヒーミル 木製 丈夫な鋳鉄製カッター KH-9 ブラウン BR 粗さ調整可能 手挽きコーヒーミル #42121 ミル グラインダー ハンドミル 手動 コーヒー初心者 初心者 小型 持ち運び 登山 カフェ インテリア レトロ 昭和 北欧 おしゃれ キャンプ アウトドア 喫茶店 アンティーク 結婚 祝い プレゼント 誕生日 女性 男性 還暦 退職 記念日 ギフト 贈り物 敬老 3,645円 （11％オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年9月1日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

