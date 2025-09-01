Image: Apple

久々の無印iPhone。

律儀に2年ごとに買い換えをしてきましたが、今回はiPhone 16のティールにしようかと思っています。

Proの機能、ほぼ使ってなかった

今回iPhone 16にしようと思ったのは、僕には必要十分な機種だから。これまでは、iPhone 12 Pro Max、iPhone 14 Proと使ってきました。それらを選んだ理由は、「カメラの性能が一番いい機種だったから」。

でも、4年間Proを使ってきて気付いたんですよ。僕、iPhoneで撮影するとき、ほぼメインの広角レンズで2倍撮影しかしていないんです…。望遠で撮影したのなんで、数カットじゃないですかね。そもそも、そんなにiPhoneで写真撮らないし。

そう考えたら、何もいっぱいカメラ（レンズ）が付いているiPhoneにする必要ないんじゃないかなと思い、今回はiPhone 16に決めました。

ティールを選んだのは、僕が緑が好きだから。それだけ。

自分の使い方を振り返ると、適切な機種がわかるかも

この4年間、僕は「最高なカメラ性能を持ったiPhone」を選んできたのですが、実はそれほどカメラを使ってなかったということに気付きました。

みなさんも、これまでの自分のiPhoneの使い方を振り返ってみると、どのモデルが一番合っているかわかるかもしれませんよ。

