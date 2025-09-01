東京五輪、銅メダリストの張本智和選手も躍動しました。卓球Tリーグ、岡山リベッツは琉球アスティーダときのう（8月31日）アウェーで対戦し、今シーズン初勝利を飾りました。

開幕以来、4戦連続で勝利のない岡山リベッツ。対戦したのはリーグ2位の琉球アスティーダです。



第1マッチのダブルスに勝利すると、第2マッチのシングルスに登場したのは世界ランキング3位の張本智和選手。得意のバックハンド、そして持ち前の積極果敢なプレーで相手を圧倒します。古巣相手にストレート勝ちしリベッツでのシングルス初勝利を飾りました。





第4マッチのシングルスには、元中国代表・ハオシュアイ選手が出場。41歳のベテランが接戦を制し、岡山リベッツが3対1と今シーズン5戦目にして初勝利を収めています。（岡山リベッツ 張本智和選手）「なんとしてでも早く今季初勝利したくて、僕もシングルスでまだ勝っていなかったので、自分もそうですけどチームも勝てて良かったです。やっと岡山リベッツのシーズンが始まったと思うので、これからまたより一層応援よろしくお願いします」次節は今月（9月）13日、アウェーで木下マイスター東京と対戦します。