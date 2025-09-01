Æ²ËÜ¸÷°ì¡¡¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡Ö¥¨¥â¤«¤Ã¤¿¡×¶¦±é»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¡ÉñÂæÎ¢¤Ç¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡7·î22Æü¤Ë¡ÖKinKi¡¡Kids¡×¤«¤é²þÌ¾¤·¤¿¡ÖDOMOTO¡×¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¡Ê46¡Ë¤¬9·î1Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£¡Ötimelesz¡×¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»ûÀ¾Âó¿Í¡Ê30¡Ë¤È¤Î¶¦±é»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯24Ç¯´Ö¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¼ç±éÉñÂæ¡ÖSHOCK¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸åÇÚ¤Ï¤¤¤ë¤«¤È¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Æ²ËÜ¤ÏºÇ¸å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖEndless¡¡SHOCK¡×¤ÎÄë·à¸ø±é¤Ë»ûÀ¾¤¬½Ð±é¤·¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ»ûÀ¾¤Ï¤Þ¤À¡Ötimelesz¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ä¤ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹ðÃÎ¤¬½Ð¤¿¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÆ²ËÜ¡£¤½¤ÎºÝ²»¤ÎÊÔ½¸¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢»¦¿Ø¤Î¥·¡¼¥ó¤ÎÅÐ¾ìÁ°¤ËÀÅ¤«¤Ê²»³Ú¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò¤Ä¤±¤¿»ûÀ¾¤¬Î¢¤Ç¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Î²»À¼¤¬Ä°¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤¢¡¢»ûÀ¾¤ÎÀ¼¤À¤Ê¤¢¡£Ä°¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÄ°¤Â³¤±¤ë¤È¡Ötimelesz¤Î²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ûÀ¾¤¬²Î¤ÎÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡·îÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¡ÖTravis¡¡Japan¡×¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¡£½¸Ãæ¤·¤í¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ²ËÜ¤Ïµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡Ö¤Ê¤ó¤«Ä°¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÅÅ¸÷ÀÐ²Ð¡¡Boom¡¡boom¡¡boom¢ö¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖÈà¤Ï¤Þ¤À¤½¤Î»þ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¼õ¤±¤è¤¦¤È¤âÂ¿Ê¬»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÈà¤Î¤ß¤¾ÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ì¤¬À¨¤¯¥¨¥â¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÆ²ËÜ¡£
¡¡¡Öº£¤Ïtimelesz¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£À¨¤¯¥¨¥â¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤³¤Î²»À¼¤òÀ¨¤¯ÁÇÅ¨¤À¤«¤é²¿¤«¤·¤é¤Î·Á¤ÇÉ½¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤Ã¤Æ°ì±þtimelesz¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È»ÄÇ°¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡Ö¼é¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸÷°ì¤¯¤ó¤ÎÉñÂæ¤ÇÎ¢¤Ç¤Õ¤¶¤±¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¸÷°ì¤¯¤ó¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Ä¤Ä¡ÖµÞ¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¤È²¶¤Ï»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£¤Ç¤â²¶Åª¤Ë¤Ï¥¨¥â¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬º£¤Ïtimelesz¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
