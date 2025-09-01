¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¡¥¿¥â¥ê¤Î¡Ö¥¢¥ì¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤ËÌÔ¥Ä¥Ã¥³¥ß¡¡¼«¿È¤ÎMCÈÖÁÈ¤Ø¤Î¡È¥¯¥ì¡¼¥à¡É¤Ë¡Ö²¿¸À¤¦¤Æ¤ó¤Í¤ó¡×
¡¡Íî¸ì²È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡Ê73¡Ë¤¬8·î31ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¡ÆüÍËÆü¤Î¤½¤ì¡×¡ÊÆüÍË¸å4¡¦00¡Ë¤Ç¡¢¼«¿È¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈTBS¡ÖA-Studio¡Ü¡×¡Ê¶âÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÍî¸ì²È¤Î½ÕÉ÷Äâ°ìÇ·Êå¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡ÖA-Studio¡Ü¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤òÇ®Ë¾¤¹¤ëÀ¼¤Ë¡¢°ìÇ·Êå¤Ï¡Ö²Ö²¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¤»¤Ã¤±¤ó»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ¹ðÇò¡£Æ±ÈÖÁÈ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î¥á¡¼¥«¡¼Ì¾¤ò½Ð¤·¡ÖÇØÃæ¤Ë²Ö²¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¿¥È¥¥¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®Îõ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÄáÉÓ¤Ï¡Ö²¶¤¬·è¤á¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç°ìÇ·Êå¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤ëÈÖÁÈ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡¢¿Í¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤È¤¤¤¦¤«¡¢µÒÀÊ¤Ë¼ã¤¤½÷¤Î»Ò¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤¢¤ìÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¼ã¤¤½÷¤Î»Ò¤Ð¤Ã¤«¤ê¡Ä¡×¤È¼«¿È¤ÎµÒÁØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëº¤ÏÇ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÄáÉÓ¤Ï¡Ö¤½¤ì¸À¤¦¤È¤¯¤ï¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ç¤â¼ã¤¤»Ò¤Ç°ìÇ·Êå¤¬¹¥¤¤Ã¤Æ¸À¤¦»Ò¤â¤¤¤Æ¤ë¤è¡£¤¤¤Æ¤ë¤·¡¢¤Þ¤¿¹¥¤¤Ë¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¾åÌø¾»É§¤¬¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¼èºà¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢°ìÇ·Êå¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤¿ÏÃ¤òÊ¹¤¯¡£¤Ç¡¢½ª¤ï¤ë¤ÈºÇ¸å¤ËÄáÉÓ¤µ¤ó¤¬´¶ÁÛ¤ò¸À¤¦¤È¤¤¤¦¡×¤ÈÎ®¤ì¤ò²òÀâ¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤Ï¡È¥¢¥ì¤¤¤é¤Ê¤¤¤À¤í¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢°ìÆ±¤ÏÇú¾Ð¡£ÄáÉÓ¤â¡ÖºÇ¸å¤Î¥¢¥Ê¥¿¤¬1¿Í¤Ç¸ì¤ë¤È¤³¤í¡¢¥¢¥ì¤¤¤é¤Ê¤¤¤è¡×¤È¥¿¥â¥ê¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥¢¥ì¤¬¤¤¤ë¤Í¤ó¤Ã¤Æ¡£²¿¤ò¸À¤¦¤Æ¤ó¤Í¤ó¡¢¥¢¥ì¤¬¤Ê¤¤¤È²¶²¿¤ä¤Í¤ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£