¡¡¥á¥Ã¥Ä¤Ï£³£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤Î¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤Ë£±¡½£µ¤Ç´°ÇÔ¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è¤Î£²°Ì¤«¤éµÕÅ¾¤òÁÀ¤¦Ãæ¡¢¼ó°Ì¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤Ï£¶¥²¡¼¥àº¹¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤¬¤é»Ä¤ê£²£µ»î¹ç¤Ë¸º¤ê¡¢¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÀèÈ¯¤·¤¿Àé²ì¤¬£µ²óÅÓÃæ£·°ÂÂÇ£µ¼ºÅÀ¤ÈÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢È¿·â¤â£·²ó¤ÎÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤Ëµó¤²¤¿£±ÅÀ¤Î¤ß¡££¸·î£²£µÆü¡ÊÆ±£²£¶Æü¡Ë¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤Î¼ó°ÌÂÐ·è¤Ë¤Ï£³Ï¢¾¡¤Ç¤Ï¤º¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢£³°Ì¡¦¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤È¤Î£´Ï¢Àï¤Ë£±¾¡£³ÇÔ¤ÇÉé¤±±Û¤·¡¢Àª¤¤¤Ï¤·¤Ü¤ó¤À¡£
¡¡ºò¥ª¥Õ¤ÏÂçÉÙ¹ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥³¡¼¥¨¥ó»á¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤ØËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¡¢¤¢¤êÍ¾¤ë»ñ¶â¤òÅêÆþ¤·¤Æ¥á¥¬Êä¶¯¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂåÉ½³Ê¤¬»Ë¾åºÇ¹â¤È¤Ê¤ë£±£µÇ¯Áí³Û£·²¯£¶£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£±£´£·²¯±ß¡áÅö»þ¡Ë¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£³«ËëÅö½é¤³¤½ÉÔ¿¶¤Ç·ã¤·¤¤¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£±£³£µ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨£²³ä£µÊ¬£´ÎÒ¡¢£³£µËÜÎÝÂÇ¡¢£¸£´ÂÇÅÀ¡¢¤µ¤é¤Ë£²£¶ÅðÎÝ¤È¡Ö£³£°¡½£³£°¡×¤â´Ö¶á¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÅêÂÇ¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤ä¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÇÈ¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¥½¥È¤À¤±¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡££Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥á¥Ã¥ÄÈÖµ¼Ô¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥£¥³¥â»á¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¸å¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤Ë¡Ö¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ï»ö¼Â¾å½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈàÇò´úÅê¹Æá¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤Î²áµî£¶£¸»î¹ç¤Ë¤ª¤±¤ë¾¡Î¨¤Ï¡¥£´£±£²¡£¤³¤ì¤è¤êÄã¤¤¾¡Î¨¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï£µ¤Ä¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¤¤¤º¤ì¤â£´°Ì¤«£µ°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È°Å¤¤¥Ç¡¼¥¿¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÊÆ¥µ¥¤¥È¡Ö£Â£Ï£Ì£Á£Ö£É£Ð¡×¤Ï¡ÖÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ï»ö¼Â¾å¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ËÌÀ¤±ÅÏ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢£±£°·î¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¿Ê¤á¤ë²ÄÇ½À¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎË¾¤ß¤âÃÇ¤¿¤ì¤Æ£¹·î¤Ç½ªÀï¤È¤Ê¤ì¤Ð¶õÁ°¤ÎÂçÊä¶¯¤Ï°ìÅ¾¤·¤ÆàÂçÂ»¼ºá¤È¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬º£Ç¯¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¥½¥È¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡Ê¥½¥È¤¬ºòµ¨½êÂ°¤·¤¿¡Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢¸«¤ë¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ³ÊÊÌ¤Ê¸÷·Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤·¤«¤·¡¢·îËö¤ÎºÇ½ªÀï¤ËÇÔ¤ì¤¿¥á¥Ã¥Ä¤Î¾õ¶·¤Ï¡¢Ã±¤Ë¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤«¤éÃ¦Íî¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾¡Î¨¤ÎÄã¤µ¤¬¶Á¤¡¢£±£°·î¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½Ð¾ì¤â±ó¤Î¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÈá´ÑÅª¡£¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¤òÀÊ¤±¤ó¤·¤¿¥á¥Ã¥Ä¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡Ä¡£