À¥¸Í¹¯»Ë¡¡ËüÇî¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹´Û¤ËÍè¾ì¡¡ÀÖ¤¤»å¤Ç·ë¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¡ÖºÊ¤Ç¤¹¡×£²£°Ç¯¤Ë»³ËÜÈþ·î¤È·ëº§
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÄ«ÈæÆàºÌ¡¢½÷Í¥¤ÎÀ¾Ìî¼·À¥¡¢£Ê£Ï£±º´Æ£·Ê¸ê¡¢£Î£é£ú£é£Õ¤Î£Ò£É£Í£Á¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀ¥¸Í¹¯»Ë¤é¤¬£±Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ÊÂçºå¡¦Ì´½§¡Ë¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹´Û¤ËÍè¾ì¤·¤¿¡£
¡¡£±Æü¤«¤é£±£°·î£±£³Æü¤Þ¤ÇËüÇî¥Õ¥é¥ó¥¹´Û¤ÇÊ©¤Î¹âµé¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥·¥ç¡¼¥á¡×¤ÎÆÃÊÌÅ¸¼¨¡Ö¥·¥ç¡¼¥á¡¢¼«Á³Èþ¤Ø¤Î»¾²Î¡×¤¬³«ºÅ¡£¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤òâÁ¤¤ßê¤á¤¤Ç±é½Ð¤·¡¢¼«Á³¼çµÁ¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÎË×ÆþÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¨¥¥·¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹ë²Ú¥»¥ì¥Ö¤¬ÀªÂ·¤¤¡£¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëÄ«ÈæÆàºÌ¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥á£Ã£Å£Ï¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥ì¥ª¥ó¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö¥·¥ç¡¼¥á¡¢¼«Á³Èþ¤Ø¤Î»¿²Î¡×¤òÂÎ¸³¤·¤¿´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥·¥ç¡¼¥á¤Î£²£´£µÇ¯¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÅ¸¼¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ç¡¼¥á¤ÎÅÁÅý¤äÎò»Ë¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Çò¤Î¥·¥ã¥Ä¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿À¾Ìî¼·À¥¤Ï¡Ö£²£°£°Ç¯Á°¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥Æ¥£¥¢¥é¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤³¤ó¤ÊåºÎï¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¹¤´¤¯µ®½Å¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¡£ÇÐÍ¥¤ÎÂçÃ«Î¼Ê¿¤Ï¡Ö¿ÀÈëÅª¤Ê¾ì½ê¤Ç¹ó½ë¤òËº¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¶õ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µÆü¸þºä£´£¶¤Ç½÷Í¥¤ÎóîÆ£µþ»Ò¤Ï¡¢¸ª¤òÇÁ¤«¤»¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±ÅÐ¾ì¡£ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤Æ¤â¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¡£Âç»ö¤Ê¿Í¤ÈÃå¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤»¤Ð¡¢£Ê£Ï£±¤Îº´Æ£·Ê¸ê¤Ï¡Ö¥·¥ç¡¼¥á¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¿È¤ËÃå¤±¤ÆÂçºå¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡ÖËüÇî¤ò²ó¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²ó¤ê¤¿¤¤¡£´Ñ¸÷¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡À¥¸Í¹¯»Ë¤Ï¡¢£Ô¥·¥ã¥Ä¤ËÇò¥·¥ã¥Ä¤ò¤µ¤é¤Ã¤È±©¿¥¤êÅÐ¾ì¡£¥·¥ç¡¼¥á¤Î¡Ö¼«Á³¤Ø¤Î°¦¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¼«¿È¤¬ÀÖ¤¤»å¤Ç·ë¤Ð¤ì¡¢°¦¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖºÊ¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¡££²£°£²£°Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¡¦»³ËÜÈþ·î¤È¤Î±ßËþ¤Ö¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡£Î£é£ú£é£Õ¤Î£Ò£É£Í£Á¤Ï¡¢ÈþµÓ¤ò¥¹¥é¤Ã¤È½Ð¤·¤¿¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¡£¥·¥ç¡¼¥á¤Î¡Ö¼«Á³¤Ø¤Î°¦¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¼«¿È¤¬ÀÖ¤¤»å¤Ç·ë¤Ð¤ì¡¢°¦¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ñ¥Ã¤È»×¤¤¤Ä¤¯¤Î¤¬à²»á¡£²»³Ú¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è²»¤ä¼«Á³²»¤¬¥Ò¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïà²»á¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£