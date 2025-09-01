「これが世界一のペヤングだ！」近藤真彦、カップ焼きそばの“ちょい足し”にネット衝撃「スゴッ」「高級すぎる」「豪華！」
歌手・俳優の近藤真彦（61）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。カップ焼きそば『ペヤング』に高級食材を大胆に“ちょい足し”したアレンジを披露し、ファンから驚きの声が相次いでいる。
【写真】「スゴッ」「豪華！」“高級食材”まつたけ入りのペヤングを披露した近藤真彦
近藤は「これが世界一のペヤングだ！最高に美味しかった（笑）」「#サーキット飯」とつづり、まるで具材のように松茸を豪快にトッピングしたカップ焼きそばの写真を投稿。器からはみ出すほど大きな松茸が麺の上に並び、贅沢すぎるアレンジに注目が集まった。
コメント欄には「スゴッ これは世界一ですね〜」「おっきな松茸 高級すぎる」「贅沢すぎ！豪華！」「ペヤング焼きそば大好きだけど..こんなペヤング見たことな〜いっ笑笑」などの声が寄せられ、話題を呼んでいる。
