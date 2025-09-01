ナ・イヌ、電飾輝く木の下でタキシード姿でピース「結婚式!?」「お似合い」「衣装気になる…」
俳優のナ・イヌ（30）が1日までに、出演中のTBS系火曜ドラマ『初恋DOGs』（毎週火曜 後10：00）の公式SNSに登場。“タキシード”姿のオフショットが公開された。
【写真】「結婚式!?」タキシード姿で両手でピースをするナ・イヌ
本作は、清原果耶が演じる愛を信じないクールな弁護士・愛子と、成田凌が演じる動物しか愛せないこじらせ獣医・快の“愛犬”同士が恋に落ちたことをきっかけに始まるラブストーリー。2人の前に現れ、三角関係となる訳アリの韓国人御曹司・ソハを、日本のドラマ初出演となる韓国俳優ナ・イヌが演じている。
投稿では「ソハ（#ナイヌ）から最終回まであと2日のお知らせ 9話のラストで愛子のことを優しく包み込んでいたソハ…」のコメントとともに、タキシード姿で両手でピースをするナ・イヌの写真が公開された。
この投稿に視聴者からは「なぜゆえ、タキシード!?結婚式!?」「イヌ氏！タキシードがお似合い」「綺麗でかっこいい」「カッコいいー 衣装気になる…」「まだお別れしたくないよ〜」「何のシーンの衣装ですか？期待してます」「イヌくんに会えなくなっちゃうの悲しい」などのコメントが寄せられている。
