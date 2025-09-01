³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹ ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬Á´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤ë¡¡·º»ö¹ðÈ¯¤¹¤ëµÄ°Æ¤â²Ä·è¡¢·Ù»¡¤¬¹ðÈ¯¾õ¤ò¼õÍý¡¡10Æü°ÊÆâ¤ËµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¼º¿¦¤Ø
³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¡£¤¤ç¤¦¡¢»ÔµÄ²ñ¤Ï»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤òÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÄ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ºÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ò·º»ö¹ðÈ¯¤¹¤ëµÄ°Æ¤¬Á´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¡£»Ô¤Î¿¦°÷¤¬°ËÅì·Ù»¡½ð¤Ë¹ðÈ¯¾õ¤òÄó½Ð¤·¡¢·Ù»¡¤Ï¼õÍý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡ÊÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤Ë¡Ë»¿À®¤ÎÊý¤Îµ¯Î©¤òµá¤á¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¡¢¤³¤Á¤é¤âÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÃæÅç¹°Æ»µÄÄ¹¤¬»ÔÄ¹¤ËÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ÎÄÌÃÎ½ñ¤ò¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÅì»Ô¡¡ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª »ÔÄ¹
¡Ö¡ÊÄÌÃÎ½ñ¤ò¡Ë¤¤ç¤¦¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Ãæ¿È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀººº¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
°ËÅì»ÔµÄ²ñ¡¡ÃæÅç¹°Æ» µÄÄ¹
¡Ö»ÔµÄ²ñ¤È¤·¤Æ¤Ï°ì¹ï¤âÁá¤¯¡¢»ÔÄ¹¤¬¼¿¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
°ìÏ¢¤Îº®Íð¤ò¤á¤°¤ê¡¢»ÔµÄ²ñ¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÅì»ÔµÄ²ñ¡¡ÃæÅç¹°Æ» µÄÄ¹
¡Ö¡Ê·º»ö¹ðÈ¯¤ÈÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¡ËÎ¾Êý¤È¤âÁ´²ñ°ìÃ×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¤Þ¤ÇÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤¬³«¤¤¤ÆÌó50Æü´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÔÀ¯¤òº®Íð¤µ¤»¡¢»ÔÌ±¤òÉÔ°Â¤Ë´Ù¤ì¡¢ËÜÅö¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°ì¤Ä¤Î¤±¤¸¤á¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï¡¢º£¸å10Æü°ÊÆâ¤ËµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¼º¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£