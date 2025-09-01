Snow Man、新曲｢カリスマックス｣のDance Practice映像公開
Snow Manが8月25日に公開した｢カリスマックス｣のDance Practice映像が9月1日、公式YouTubeで公開された。
【動画】個性豊かすぎ！遊び心感じる「カリスマックス」 Dance Practice映像
ミュージックビデオが2日で1000万回再生を突破した同新曲。Dance Practice映像では、Snow Manのメンバー9人がそれぞれ、消防士、平成のギャル男、野球部員、警察官、医者、高校生、ホスト、オタク、そしてフジテレビ系『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』で人気のキャラクター マッサマンといったユニークなキャラクターに扮して登場。メンバーごとの個性と遊び心が存分に感じられる内容となっている。
「カリスマックス」は、1990年代〜2000年代に日本で一世を風靡した“パラパラ”に、現代的なダンスサウンドやラップテイストを融合させ、Snow Man流にアップデートした1曲。高速BPMに乗せて畳みかけるようなラップ、耳に残るキャッチーなメロディ、エネルギッシュなダンスブレイクなど、約3分間の中にあらゆる要素が凝縮された密度の高い構成が魅力となっている。
Snow ManオフィシャルSNSでは、今回のDance Practice映像を始め、#カリスマックスプロジェクト として題して｢みんなを”カリスマ”｣にするための様々なコンテンツが投稿されている。
