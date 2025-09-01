小嶋陽菜、“裏太もも全開”な大胆ショット「可愛すぎます大優勝です」「脚が細くて綺麗過ぎます」
元AKB48で、モデル・実業家としても活躍する小嶋陽菜（37）が8月31日、自身のインスタグラムを更新。裏太ももをのぞかせた美脚ショットを公開した。
【写真・動画】「可愛すぎます大優勝です」小嶋陽菜の“裏太もも全開”な大胆ショット ※3枚目
小嶋は「どこから見ても美しく華やかなチェック柄のツイードトップス」とつづり、ミニ丈のボトムスをまとった姿を複数枚の写真と動画で紹介。白肌まぶしい美脚ショットのほかに、裏太ももを大胆に写したバックショットを披露している。
この投稿を見たファンからは「可愛すぎます大優勝です」「脚が細くて綺麗過ぎます」「どこから見ても美しいです」などとコメントが寄せられていた。
