松嶋尚美、修学旅行から帰ってきた小6長女の近影を披露「すっかり大きくなって」「修学旅行行くお年なのね」 家族へのおみやげも紹介
音楽家・文筆家など表現者として活動するTOCCOの妻でタレントの松嶋尚美（53）が、1日までに自身のインスタグラムを更新。修学旅行から帰ってきた小6の長女・空詩さん（らら／12）の近影とともに、家族に買ってきてくれたというおみやげを披露した。
松嶋は「ララ、修学旅行から帰ってきました！お土産を今からみんなで食べよう」とつづり、長女が日光のお菓子の箱を持った写真を投稿。「めちゃくちゃ楽しかったらしい!!それを聞いてホッとしました」と母としての心境を語った。
コメント欄には「すっかり大きくなって」「修学旅行行くお年なのね」「楽しい思い出良かった」「修学旅行、今の時期なのですね」「めっちゃ楽しくて無事に帰ってくることが1番」などの声が寄せられている。
