松嶋尚美、修学旅行から帰ってきた小6長女の近影を披露「すっかり大きくなって」「修学旅行行くお年なのね」 家族へのおみやげも紹介

松嶋尚美、修学旅行から帰ってきた小6長女の近影を披露「すっかり大きくなって」「修学旅行行くお年なのね」 家族へのおみやげも紹介