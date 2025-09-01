¤ª¸ß¤¤¤ÎÁÇ´é¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¹â¹»3Ç¯´Ö¡Ä¿·À¤Âå¥é¥Ã¥Ñ¡¼#KTCHAN¡ÖÂ´¶È¤Þ¤ÇÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Î¿Í¤Î´é¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¹â¹»À¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖG-SHOCK presents THE MOMENT¡×¡ÊËè½µ¶âÍË17:00¡Á17:25¡Ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥²¥¹¥È¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¿Í¤Î¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¡ÊTHE MOMENT¡Ë¡×¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¤È22Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î#KTCHAN¡Ê¥±¥¤¥Æ¥£¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ë¤¬¥²¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢15Æü¤ÎÊüÁ÷¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤Ã¤¿³ØÀ¸»þÂå¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2004Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¤Î#KTCHAN¡£2022Ç¯¡¢¡Ö¹â¹»À¸RAPÁª¼ê¸¢¡×¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ëRAP¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°ìµ¤¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖYahoo!¸¡º÷Âç¾Þ2023¡×¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯ÉôÌç¤ËÁª½Ð¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÀï¶ËMCBATTLE¡×½÷À½é¤ÎBEST4¿Ê½Ð¡£¼«¿È½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò20ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë³«ºÅ¡£2025Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡Öµ÷Î¥¥¬¡¼¥ë¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£4·î¤Ë¤Ï½é¤ÎÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¡Ö#KTCHAN LIVEHOUSE TOUR ¡É¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¡É¡×¤ò´°¿ë¡£¸½ºßÃíÌÜ¤Î¼¡À¤Âå¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
¢¡¹â¹»À¸»þÂå¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¸³
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¥â¡¼¥á¥ó¥È¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£#KTCHAN¤Î1¤ÄÌÜ¤Î¥â¡¼¥á¥ó¥È¤Ï¡©
#KTCHAN¡§¡Ö2020Ç¯ ¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¹â¹»À¸³è¤ÇÀ³Ê¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤Ç¤¹¡ª
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§2020Ç¯¤Ë¹â¹»À¸¡ª ¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£¤Ï¤ª¤¤¤¯¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
#KTCHAN¡§º£20ºÐ¤Ç¤¹¡£º£Ç¯21ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Á¡ª ¹â¹»²¿Ç¯À¸¤Îº¢¤Ç¤¹¤«¡©
#KTCHAN¡§¹â¹»1Ç¯À¸¡Á¹â¹»3Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¡Ê¹â¹»3Ç¯´Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬Åö»þ¡Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡©ÅÐ¹»¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
#KTCHAN¡§¶ö¿ô¤Î½ÐÀÊÈÖ¹æ¤Î¿Í¤¬ÅÐ¹»¤·¤Æ¡¢¼¡¤ÎÆü¤Ï´ñ¿ôÅÐ¹»¤È¤«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª
#KTCHAN¡§°ìÈÖ¤Ò¤É¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂÎ°éº×¡£¼ïÌÜÌ¾¤¬¡Ö¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¡×¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£2ËÜ¤ÎËÀ¤ò2¿Í¤Ç»ý¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¶´¤ß¡¢µ÷Î¥¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§°ì±þ±¿Æ°¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£´ñ¿ô¤È¶ö¿ô¤Ç¤ï¤«¤ì¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ï²ñ¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
#KTCHAN¡§¶ö¿ô¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ò¤º¤Ã¤È¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â´¶È¤Þ¤ÇÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Î¿Í¤Î´é¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¥Þ¥¸¤Ç¤¹¤«¡ª ¤¸¤ã¤¢¡¢¶öÁ³³¹Ãæ¤ÇÆ±µéÀ¸¤È²ñ¤Ã¤Æ¤âµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡©
#KTCHAN¡§¤Ï¤¤¡£Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Ê¤Î¤ËÌ¾Á°¤â½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÀ³Ê¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡© º£¤À¤¤¤ÖÌÀ¤ë¤¤¤Ç¤¹¡£
#KTCHAN¡§¤Ã¤Æ»×¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© °ì¸«¡¢¡ÈÍÛ¥¥ã¡É¡ÊÍÛµ¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤À¤±¤É¡¢¼Â¤Ï1¿Í¤À¤È¡Ä¡Ä¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
#KTCHAN¡§1¿Í¤À¤È¡¢¥¬¥Á¡È±¢¥¥ã¡É¡Ê±¢µ¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¹â¹»À¸³è¤Î¤Ê¤«¡¢1¿Í¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢À³Ê¤¬¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡©
#KTCHAN¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Í×ÁÇ¤¬Áý¤¨¤¿´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÖÍÛ¥¥ã¡×·ó¡Ö±¢¥¥ã¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÍ§Ã£¤È¤ÎÈ¿±þ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡©
#KTCHAN¡§Ãç¤Î¤¤¤¤Í§Ã£¤Ï¡ÖÀ³ÊÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤È¤â¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÆâÌÌ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡×¤Ã¤Æ¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§À®Ä¹¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Í¥¤·¤¤¡ª ¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤âÁý¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢Í§Ã£¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤âÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¹â¹»¤ÎÃç¤Î¤¤¤¤¿Í¤È¤ÏÏ¢Íí¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
#KTCHAN¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â»ä¤ÏÍ§Ã£¤¬ËÜÅö¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤á¤Ã¤Á¤ã¾Ð´é¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
#KTCHAN¡§LINE¤ÎÍ§Ã£¤Ï¤Ä¤¤ºÇ¶á¤Þ¤Ç10¿Í¤¯¤é¤¤¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
#KTCHAN¡§¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¤ªÍ§Ã£¤Å¤¯¤ê¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢º£¤ä¤Ã¤È20¿Í¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
#KTCHAN¡§¤¼¤Ò¡¢¤ªÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤¼¤Ò¡ª
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§G-SHOCK presents THE MOMENT
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ¶âÍË 17:00¡Á17:25
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/moment/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@TFM_THEMOMENT https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12632
8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¤È22Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î#KTCHAN¡Ê¥±¥¤¥Æ¥£¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ë¤¬¥²¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢15Æü¤ÎÊüÁ÷¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤Ã¤¿³ØÀ¸»þÂå¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡¢#KTCHAN
2004Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¤Î#KTCHAN¡£2022Ç¯¡¢¡Ö¹â¹»À¸RAPÁª¼ê¸¢¡×¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ëRAP¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°ìµ¤¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖYahoo!¸¡º÷Âç¾Þ2023¡×¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯ÉôÌç¤ËÁª½Ð¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÀï¶ËMCBATTLE¡×½÷À½é¤ÎBEST4¿Ê½Ð¡£¼«¿È½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò20ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë³«ºÅ¡£2025Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡Öµ÷Î¥¥¬¡¼¥ë¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£4·î¤Ë¤Ï½é¤ÎÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¡Ö#KTCHAN LIVEHOUSE TOUR ¡É¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¡É¡×¤ò´°¿ë¡£¸½ºßÃíÌÜ¤Î¼¡À¤Âå¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
¢¡¹â¹»À¸»þÂå¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¸³
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¥â¡¼¥á¥ó¥È¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£#KTCHAN¤Î1¤ÄÌÜ¤Î¥â¡¼¥á¥ó¥È¤Ï¡©
#KTCHAN¡§¡Ö2020Ç¯ ¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¹â¹»À¸³è¤ÇÀ³Ê¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤Ç¤¹¡ª
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§2020Ç¯¤Ë¹â¹»À¸¡ª ¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£¤Ï¤ª¤¤¤¯¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
#KTCHAN¡§º£20ºÐ¤Ç¤¹¡£º£Ç¯21ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Á¡ª ¹â¹»²¿Ç¯À¸¤Îº¢¤Ç¤¹¤«¡©
#KTCHAN¡§¹â¹»1Ç¯À¸¡Á¹â¹»3Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¡Ê¹â¹»3Ç¯´Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬Åö»þ¡Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡©ÅÐ¹»¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
#KTCHAN¡§¶ö¿ô¤Î½ÐÀÊÈÖ¹æ¤Î¿Í¤¬ÅÐ¹»¤·¤Æ¡¢¼¡¤ÎÆü¤Ï´ñ¿ôÅÐ¹»¤È¤«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª
#KTCHAN¡§°ìÈÖ¤Ò¤É¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂÎ°éº×¡£¼ïÌÜÌ¾¤¬¡Ö¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¡×¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£2ËÜ¤ÎËÀ¤ò2¿Í¤Ç»ý¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¶´¤ß¡¢µ÷Î¥¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§°ì±þ±¿Æ°¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£´ñ¿ô¤È¶ö¿ô¤Ç¤ï¤«¤ì¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ï²ñ¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
#KTCHAN¡§¶ö¿ô¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ò¤º¤Ã¤È¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â´¶È¤Þ¤ÇÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Î¿Í¤Î´é¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¥Þ¥¸¤Ç¤¹¤«¡ª ¤¸¤ã¤¢¡¢¶öÁ³³¹Ãæ¤ÇÆ±µéÀ¸¤È²ñ¤Ã¤Æ¤âµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡©
#KTCHAN¡§¤Ï¤¤¡£Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Ê¤Î¤ËÌ¾Á°¤â½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÀ³Ê¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡© º£¤À¤¤¤ÖÌÀ¤ë¤¤¤Ç¤¹¡£
#KTCHAN¡§¤Ã¤Æ»×¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© °ì¸«¡¢¡ÈÍÛ¥¥ã¡É¡ÊÍÛµ¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤À¤±¤É¡¢¼Â¤Ï1¿Í¤À¤È¡Ä¡Ä¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
#KTCHAN¡§1¿Í¤À¤È¡¢¥¬¥Á¡È±¢¥¥ã¡É¡Ê±¢µ¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¹â¹»À¸³è¤Î¤Ê¤«¡¢1¿Í¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢À³Ê¤¬¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡©
#KTCHAN¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Í×ÁÇ¤¬Áý¤¨¤¿´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÖÍÛ¥¥ã¡×·ó¡Ö±¢¥¥ã¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÍ§Ã£¤È¤ÎÈ¿±þ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡©
#KTCHAN¡§Ãç¤Î¤¤¤¤Í§Ã£¤Ï¡ÖÀ³ÊÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤È¤â¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÆâÌÌ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡×¤Ã¤Æ¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§À®Ä¹¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Í¥¤·¤¤¡ª ¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤âÁý¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢Í§Ã£¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤âÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¹â¹»¤ÎÃç¤Î¤¤¤¤¿Í¤È¤ÏÏ¢Íí¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
#KTCHAN¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â»ä¤ÏÍ§Ã£¤¬ËÜÅö¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤á¤Ã¤Á¤ã¾Ð´é¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
#KTCHAN¡§LINE¤ÎÍ§Ã£¤Ï¤Ä¤¤ºÇ¶á¤Þ¤Ç10¿Í¤¯¤é¤¤¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
#KTCHAN¡§¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¤ªÍ§Ã£¤Å¤¯¤ê¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢º£¤ä¤Ã¤È20¿Í¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
#KTCHAN¡§¤¼¤Ò¡¢¤ªÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤¼¤Ò¡ª
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§G-SHOCK presents THE MOMENT
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ¶âÍË 17:00¡Á17:25
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/moment/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@TFM_THEMOMENT https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12632