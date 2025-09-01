新しい学校のリーダーズKANON “夏休み”の宿題は1週間で全部終わらせていた!?「ポスターと習字とかも全部！」
MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。
8月26日（火）の放送では、“夏”に関するお題で4人のなかで誰が一番“Superhuman”なのかを決めていくコーナーを実施しました。
――夏休みが始まったとき、何してた？
RIN：さまざまなジャンルにおいて、この4人のなかで誰がそのジャンルの“Superhuman”なのかを決めていく授業でございます！ 今回はSummerということで、夏っぽいお題を集めて紹介していきます！
KANON：ラジオネーム「School of Lockこそが青春」さんからいただきました！ 「夏休みの宿題を最初に終わらせて、残りを満喫しそうなメンバーは誰ですか？」
SUZUKA：せーの！
全員：KANON〜！
KANON：私ですね！
SUZUKA：これは絶対KANONやな〜。
KANON：私は「今日から夏休みに入ります」っていう日から必死に宿題を始めて。
MIZYU：いや〜、考えられない！
KANON：で、1週間くらいで、全部終わらせてました！
SUZUKA：やば！
KANON：小学生とかポスターとかもあるじゃん、習字とか。そういうのも全部先に終わらせて、あとはいっぱい遊ぶ！
SUZUKA：最高やな！
MIZYU：なんでその熱が途絶えないわけ？
KANON：なんでだろうね！
MIZYU：聞いてるみんなのなかでもさ、そういう人はいるのかもしれないけどさ、大体、最後のほうに「やばい！ 間に合わない！」ってなってる子も多いと思うのよ。私はすごくそうだったから。最悪だけど、友達の答えを写したり、そういうこともしなきゃいけないぐらい時間なかったの。
KANON：私が、自分がやった宿題を渡してた。「見て、書いて良いよ」って。
RIN：私、なんかの宿題、KANONにやってもらったことある。
MIZYU：なんで？ 学校違うのに。
RIN：学校違うからできるの。
SUZUKA：もう夏休み始まった瞬間まず何やってた？ 私はとりあえず薬局行って、髪の毛染めるやつ。
KANON：あ〜、染めてたんだ！
SUZUKA：もう学校終わって、その日の夕方？ 昼間から夕方らへんに前頭金髪！
MIZYU：めっちゃ弾けてる。
KANON：すごいね！
SUZUKA：で、そのあとネイル全部塗って。
KANON：かわいい。
SUZUKA：「よっしゃ！ 夏休みモード始まった！」って、そっから花火やらセミ捕りやら、プール行ったりとか。
KANON：それはそれで、羨ましいな！
RIN：私、絵描くの好きだったから、絵日記は先に書きたくて。思い出に残った1つを書くじゃない？ だから、ダンスのコンテストの予定が決まってたら、先にダンスのコンテストの絵を描いて、（未来予想で）「優勝しました」って書いてた！
KANON：すごい、かっこいいね。
SUZUKA：「絶対優勝するぞ」ってことやんね！
RIN：「絶対優勝するぞ」って気持ちで、優勝できたことあった。「言霊！」って思って、それを先にやって良かったって思った！
SUZUKA：素晴らしいね。
新しい学校のリーダーズ（左上から時計回りにKANON、SUZUKA、MIZYU、RIN）
