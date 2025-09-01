変身前の姿で初可動フィギュア化！プレミアムバンダイ「S.H.Figuarts ショウマ」

「プレミアムバンダイ」では、『仮面ライダーガヴ』より、主人公「ショウマ」を可動フィギュア化した『S.H.Figuarts ショウマ』の予約受付を2025年9月1日(月)16時に開始します。

プレミアムバンダイ「S.H.Figuarts ショウマ」

・価格 ：11,000円(税込)(送料・手数料別途)

・対象年齢 ：15才以上

・セット内容 ：本体、交換用表情パーツ、交換用手首パーツ左4種右3種、

交換用腹部パーツ一式、袋、ゴチゾウ(閉)

・商品サイズ ：全高 約145mm

・商品素材 ：PVC・ABS

・生産エリア ：中国

・販売ルート ：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、他

・予約受付開始：2025年9月1日(月)16時

・商品お届け ：2026年2月予定

・発売元 ：BANDAI SPIRITS

(C)2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認してください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。

(発売元：株式会社BANDAI SPIRITS)

■商品特長

令和ライダー第6作『仮面ライダーガヴ』より、お菓子の力で人々を守る主人公「ショウマ」が「仮面ライダーガヴ」に変身する前の姿で初立体化！

ショウマの表情は「魂のデジタル彩色技術」により本物感を追求。

「笑顔」の交換用表情パーツが付属し、大好きなお菓子を食べた時のショウマの表情を再現可能です。

さらに、「グミ持ち手」「変身手」「レバー持ち手」など、左4種右3種の交換用手首パーツや、「お腹のガヴ」の交換用腹部パーツが付属。

S.H.Figuartsシリーズならではの可動と組み合わせることで劇中の変身アクションを再現可能です。

S.H.Figuarts ショウマ(イメージ1)

■別売りの「S.H.Figuarts 仮面ライダーガヴ ポッピングミフォーム」と並べて変身前・変身後を再現！

S.H.Figuarts ショウマ×S.H.Figuarts 仮面ライダーガヴ ポッピングミフォーム

一般店頭で販売中！

■S.H.Figuarts(エス・エイチ・フィギュアーツ)シリーズについて

「可動によるキャラクター表現の追求」をテーマに、「造形」「可動」「彩色」とあらゆるフィギュアの技術を凝縮した手の平サイズのスタンダードフィギュアシリーズです。

■『仮面ライダーガヴ』について

【令和ライダー第6作】は半世紀以上にわたる仮面ライダー史上初！！《おかし》 なライダー！？

プニプニ＆ジューシー！？お菓子も悪も、俺が食べつくす！！

忍び寄るモンスターの脅威―― 異世界のモンスター、グラニュート。

人間たちは知らない。

奴らが密かに人間界にやって来ていることを。

人間たちは知らない。

奴らが人間を襲い、攫っていることを。

人間を守るため、一人の青年が立ち上がる！

食べることが大好きな青年・ショウマ。

ショウマはお菓子を食べることで眷属となる存在「ゴチゾウ」を生み出し、仮面ライダーへと変身する力を手に入れる。

グラニュートから人々の幸せを守るために戦うショウマの物語が今始まる！

