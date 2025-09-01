スマホを ワイヤレスでモニターへ出力！GetPairr「GetPairr Mirror Cast」

GetPairrはスマホ無線ミラーリング＆CarPlay無線化を1台で行える、2in1アダプター「GetPairr Mirror Cast」を発売開始しました。

GetPairr「GetPairr Mirror Cast」

GetPairrはスマホ無線ミラーリング＆CarPlay無線化を1台で行える、2in1アダプター「GetPairr Mirror Cast」を発売開始。

【発売記念キャンペーン 実施中】

割引率 ：30％オフ

割引後の価格 ：13,860円(税込)

クーポンコード：8J2DMB5Z

有効期間 ：2025年8月29日〜9月30日

※購入手続き時に上記クーポンコードをご入力ください。

製品仕様

■製品概要

「GetPairr Mirror Cast(ゲットペアー ミラーキャスト)」は、

1) スマホ画面をカーナビにワイヤレスでミラーリング

2) 純正の有線CarPlayをワイヤレス化

を1台で実現する2in1アダプターです。

専用アプリ不要、USBに挿すだけのシンプル設計。

技適マーク取得済み。

■主な特長

【設定いらずで即表示】

送信側アダプターをスマホに、受信側をカーナビに挿すだけ。

YouTubeや地図、音楽などを大画面で快適表示。

ワイヤレスミラーリング

【有線CarPlayを無線化】

初回のみBluetoothペアリング、次回以降はエンジンONで自動接続。

Siri／ナビ／通話／音楽／ステアリングボタンに対応。

ワイヤレスCarPlay

【2in1の使い勝手】

ミラーリング⇔CarPlayをシーンに応じて切替。

ドライブレジャーや通勤の快適性を高めます。

2つ機能切替可能

【コンパクト設計】

持ち運びや車両間の付け替えも簡単。

実際使用画面

■対応条件(購入前に確認してください)

【スマホ】

iPhone 15シリーズ(※iPhone 16eを除く)、または DisplayPort対応のAndroidスマホ

【車載側】

有線Apple CarPlayに対応したカーナビ／ディスプレイオーディオ

※Android Autoの無線化には非対応です。

※一部タブレット等では外部映像出力の仕様により利用にいただけない場合があります。

適応性チェック

■使い方(かんたん3ステップ)

1) 受信側アダプターをカーナビのUSBに接続

2) 送信側アダプターをスマホに接続(USB-C)

3) 画面の案内に従って接続完了(以降は自動接続)

2つ機能の使用方法

■アフターサポート

1年間の製品保証。

不具合時は交換・返金で迅速対応。

LINE／メール／電話で日本語サポート。

メール ： service@getpairr.com

公式LINE： @getpairr

電話 ： 050-5213-0336(平日10:00-17:00)

※Apple、CarPlay、iPhone は Apple Inc.の商標です。

※Android は Google LLC の商標です。

※記載の会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

