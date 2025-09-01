『ピクミン』の「ミドリタワワ」が食べられる!?「ピクミン フルーツのどあめ」発売
バンダイは、「ピクミン フルーツのどあめ」(237円)を9月29日より、全国量販店の菓子売り場等にて販売する。
本商品は、任天堂のゲームシリーズ「ピクミン」に登場する果実『ミドリタワワ』をイメージした、スースーしないやさしい味わいののどあめ。
マスカット果汁と、20種類のハーブエキス(エルダーフラワー、ペパーミント、シナモン、ラベンダー、ローズヒップ、レモンバーム、レモンバーベナ等)を配合し、のどの乾燥時や日常のケアにも。
個包装のデザインは全10種で、カタバミ型のあめをピクミンたちが運んでいるように見えるデザインとなっている。
(C) Nintendo
