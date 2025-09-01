山本由伸 今季12勝目ならずも7回1失点10奪三振の好投 チームの連敗ストップに大きく貢献



山本由伸 PHOTO:Getty Images

＜8月31日（日本時間9月1日）ロサンゼルス・ドジャース 対 アリゾナ・ダイヤモンドバックス＠ドジャー・スタジアム＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

ドジャースの山本由伸投手（27）が、本拠地で行われたダイヤモンドバックス戦で今季26度目の先発マウンドに上がった。

同地区のダイヤモンドバックス相手に、2試合で1得点と拙攻で2連敗しているドジャース。ここまで11勝のエースを送り出し、連敗ストップを目指した。

1回表の山本、まずは先頭のペルドモを外角低めのカーブでショートゴロに抑えると、2番マルテはセカンドゴロ、3番キャロルもカーブでセンターフライに打ち取り3人で終了。好スタートを切った。

1回裏、先頭の大谷翔平が低めのシンカーを捉えると、鋭いライナーが二塁手の頭を越えてライト前ヒットに。大谷が2試合ぶりのヒットで出塁すると、湿っていた打線に火が付く。

続くベッツがシングル、フリーマンがツーベースとMVPトリオの3連打で、大谷はホームに帰りドジャースが1点を先制。その後もパヘスの内野ゴロの間にベッツがホームに帰り、初回にドジャースが2点を奪った。

2回表の山本は、4番アレクサンダーからこの日最初の三振を奪うと、5番デルカスティーヨをセカンドゴロ、6番ロックリアーにはカットボール、スライダー、スプリット、変化球3つで三球三振とし、2イニング連続の三者凡退に抑える。

山本は3回表も完璧なピッチング。7番トマスは97マイルのストレートで空振り三振とすると、8番ロウラーはライトフライ。

9番マッカーシーがバントで揺さぶるも、目の前に転がった打球を山本は落ち着いて処理し、この回も三者凡退。序盤3イニングで山本は一人もランナーを出さず、9人で終えて見せた。

打順2巡目となった4回表の山本のマウンド、先頭のペルドモはストレートで三振とするが、続く2番マルテが、3塁方向に上手くバントで転がして内野安打に。

山本は今日の試合初めて走者を許すと、続くキャロルにはスプリットを上手くセンター前に運ばれ、一気にランナー1・2塁のピンチに。

4番のアレクサンダーは三振とするが、5番のデルカスティーヨに直球を捉えられると、これがライト前へのタイムリーヒットとなり1点を奪われた。

なおもランナー1・3塁とピンチが続くが、それでも続くロックリアーを変化球で追い込み、最後は内角低めのスプリットで三球三振、山本はこの回を最小失点で切り抜ける。

するとその裏、9番ロハスにタイムリーが出て3対1と、ドジャースがリードを広げた。

5回表、リズムを取り戻した山本は、先頭トマスを力無いサードライナーに打ち取ると、8番ロウラーは低めのスプリットで空振り三振。9番マッカーシーも内野ゴロに抑えて三者凡退。

6回は、3巡目のダイヤモンドバックス1・2・3番をサードゴロ、見逃し三振、ショートフライでこの試合5度目の三者凡退に抑え、完全に立ち直る。

7回表は、先頭のアレクサンダーをスプリットで3打席連続となる空振り三振。続くデルカスティーヨにライト前ヒットを打たれるが、続くロックリアーをカーブで空振り三振に打ち取り、メジャー自己最多タイとなる10個目の三振を奪った。

そして、後続を左翼手キケのダイビングキャッチでレフトライナーに抑え、スリーアウト。98球を投げ切った山本はベンチに帰ると、チームメイトからハイタッチで迎えられた。

コントロールが冴え渡った山本は、この日7イニングを投げて4安打・1失点。自己最多タイ、今季3度目となる10奪三振で、与四球は0。ハイクオリティースタートで、勝ち投手の権利を持ってリリーフに後を託した。

しかし試合は8回表、ドジャースのスコットがテンポよくツーアウトを奪うものの、その後1番ペルドモ、2番マルテの連打を浴びてツーアウト1・2塁のピンチを招く。

この場面で、3番キャロルにまさかのスリーランを被弾。後続はなんとか打ち取ったものの、この一発で同点に追い付かれたため、山本は今季12勝目とはならなかった。

それでもドジャースは4対4と同点で迎えた9回裏、代打スミスのサヨナラホームランで劇的勝利。

連敗をストップしたドジャースは、この日パドレスが敗れたため、地区優勝マジックを「23」に減らしている。

大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



ロバーツ監督 大谷とジャッジ どちらが優れた打者だと思う？の問いに......

韓国キム・ヘソン 大谷翔平について「正直、今でもちょっと緊張する。だって彼は本当に大スターだから」

