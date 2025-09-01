残暑の疲れを吹き飛ばそう！ DAIGOが「食欲倍増！」とすすめる夏バテ回復レシピ
日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」
今回は、「残暑の疲れを吹き飛ばそう！」をテーマに、疲労回復を助ける栄養たっぷりのメニューを日本料理のプロ・長谷川晃 先生（辻調理師専門学校）に教えてもらう。
「９月になったのに、厳しい残暑で体はぐったり…。このままでは『食欲の秋』に乗り遅れてしまいます！夏バテ回復レシピを教えてください！」という悩みにこたえるべく、「鶏と長芋の照り焼き」「ささみのレモンチーズ風味」「ゆで豚の四川風」を提案。
「白ご飯に絶対合うやつ！」とDAIGOもオススメの、甘辛いたれが食欲をそそる和のおかずを調理する。
「鶏と長芋の照り焼き」
＜材料（２人分）＞
鶏もも肉 １枚
長いも 200g
青ねぎ １本
白菜キムチ 50g
しょうが 15g
酒 大さじ２・2/3
みりん 大さじ２・2/3
しょうゆ 大さじ２・2/3
砂糖 小さじ１・2/3
おろしにんにく 小さじ１
塩 適量
黒こしょう（粗びき） 適量
サラダ油 適量
＜作り方＞
① 長いもは皮をむいて1.5cm厚さの半月切りにし、水で洗って水気をふき取り、青ねぎは斜め薄切りにし、キムチは粗く刻み、しょうがは皮をむき、すりおろして絞る。
② 鶏もも肉は筋を切り、塩、黒こしょうをふる。
③ フライパンにサラダ油適量を熱し、鶏肉の皮目を下にして入れ、長いもを加え、鶏肉を落とし蓋で押さえながら中火で焼き、皮目がパリッとなるまで焼けたら裏返して更に焼く。
④ ③に酒、みりん、砂糖、しょうゆ、しょうが汁、おろしにんにくを加え、煮汁をかけながら煮つめ、照りがついたら鶏肉を取り出し、一口大に切る。
⑤ 器に盛り、キムチと青ねぎをのせる。
DAIGO「鶏の焼き加減が最高！長いももしっかりと味がしみておいしいですね。ご飯と一緒に食べれば間違いナシ！食欲も倍増です。まだまだ残暑が厳しいですから、これを食べてスタミナをつけましょう！」
