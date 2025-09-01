©️ABCテレビ

日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」



今回は、「残暑の疲れを吹き飛ばそう！」をテーマに、疲労回復を助ける栄養たっぷりのメニューを日本料理のプロ・長谷川晃 先生（辻調理師専門学校）に教えてもらう。

「９月になったのに、厳しい残暑で体はぐったり…。このままでは『食欲の秋』に乗り遅れてしまいます！夏バテ回復レシピを教えてください！」という悩みにこたえるべく、「鶏と長芋の照り焼き」「ささみのレモンチーズ風味」「ゆで豚の四川風」を提案。

「白ご飯に絶対合うやつ！」とDAIGOもオススメの、甘辛いたれが食欲をそそる和のおかずを調理する。

「鶏と長芋の照り焼き」

＜材料（２人分）＞

鶏もも肉 １枚

長いも 200g

青ねぎ １本

白菜キムチ 50g

しょうが 15g

酒 大さじ２・2/3

みりん 大さじ２・2/3

しょうゆ 大さじ２・2/3

砂糖 小さじ１・2/3

おろしにんにく 小さじ１

塩 適量

黒こしょう（粗びき） 適量

サラダ油 適量

＜作り方＞

① 長いもは皮をむいて1.5cm厚さの半月切りにし、水で洗って水気をふき取り、青ねぎは斜め薄切りにし、キムチは粗く刻み、しょうがは皮をむき、すりおろして絞る。



② 鶏もも肉は筋を切り、塩、黒こしょうをふる。



③ フライパンにサラダ油適量を熱し、鶏肉の皮目を下にして入れ、長いもを加え、鶏肉を落とし蓋で押さえながら中火で焼き、皮目がパリッとなるまで焼けたら裏返して更に焼く。



④ ③に酒、みりん、砂糖、しょうゆ、しょうが汁、おろしにんにくを加え、煮汁をかけながら煮つめ、照りがついたら鶏肉を取り出し、一口大に切る。



⑤ 器に盛り、キムチと青ねぎをのせる。

【TVer】作り方を動画で見る

DAIGO「鶏の焼き加減が最高！長いももしっかりと味がしみておいしいですね。ご飯と一緒に食べれば間違いナシ！食欲も倍増です。まだまだ残暑が厳しいですから、これを食べてスタミナをつけましょう！」

