格闘ゲーム、ARアドベンチャー、そしてクロスプラットフォーム操作系、最前線のゲーム体験！2025年東京ゲームショウ
Brook Gamingは、2025年東京ゲームショウにて、「限界をぶち破り、ゲーミング体験を再定義する」をキーメッセージに掲げ、かつてない革新的プロダクト群を展開します。
Brook Gamingは、2025年東京ゲームショウにて、「限界をぶち破り、ゲーミング体験を再定義する」をキーメッセージに掲げ、かつてない革新的プロダクト群を展開。
格闘ゲーム、ARアドベンチャー、そしてクロスプラットフォーム操作系…最前線のゲーム体験を、会場でいままさに体感できる、そんな製品を一挙に紹介。
世界中のゲーマーコミュニティに深く寄り添ってきたBrookは、常にプレイヤーのニーズを先取りし、「使いたくなる、使って気持ちいい」実用性を追求するプロダクトを提供し続けています。
■格闘ゲームプレイヤー必見のスター・ラインナップ
GEN-5W 無線格闘ボード
★GEN-5W 無線格闘ボード(世界初 PS5 対応の無線格闘ボード)
ケーブルの枷を解放するGEN-5Wが登場。
PS5、Steam Deck、PCに対応し、RGBライト、タッチパッドシミュレート、SOCD、Turboなど豊富な機能を搭載。
ソニーが無線対戦プラットフォームを来年展開予定という中、Brookは既にプレイヤーの声を察知し、「実戦で使える」無線格闘ソリューションを先行投入。
「有線で対戦、無線で遊ぶ」という二つのモードが、あらゆる層のプレイヤーに応えます。
【先行購入リンク】 https://brook.gg/TGS-Gen-5W-DM
*購入するには、シークレットモードで開く必要がある場合があります。
・GEN-5シリーズ格闘ボード：PS5／PS4／Switch 1.2／PC対応の高拡張格闘操作コア―世代を越えて、自分専用の対戦武器がつくれます。
【購入リンク】 https://brook.gg/TGS-GEN5-DM
Brook Fighter Starburst
・Brook Fighter Starburst：全ゲーム機対応の全ボタン格闘コントローラー、携帯性とホットスワップ対応、カスタマイズパネル付きで、モバイル対戦力を徹底強化。
【購入リンク】 https://brook.gg/TGS-brookstarburst-DM
■どんなタイプのプレイヤーにも、Brookがぴったりの装備を届けます
Brook StarRay Wireless Controller
★Brook StarRay Wireless Controller(プロ仕様設計でゲーム体験をもっと快適に)
本革新的なワイヤレスコントローラーは、クラシックなタッチパッドと非対称スティック配置を融合し、二大操作スタイルの利点を完璧に兼ね備えています。
内蔵されたホール効果スティックと高速メカニカルボタンは、400万回以上の耐久性を誇り、精確な操作性と明確なフィードバックを実現。
【TGS会場にて先行予約受付中】
Wingman P5 Converter＆Wingman Fgc Retro
Xone Adapter SE2
★Wingman P5 Converter(PS5に対応した初のワイヤレスファイティングボード)
クロスプラットフォームの手元デバイスをPS5に無線接続できる唯一のコンバーター。
XboxやPlayStation、Switchのコントローラーを、超低遅延＆ハプティック対応で活かして、懐かしの装備を実戦フィールドへ。
【TGS会場にて先行予約受付中】
・Sniper2：キーボード＆マウス対応のマルチプラットフォーム FPS専用コンバーター。
PS5／PS4／Switch／Switch2／PC／Xbox Series X|S／Android等に対応し、精密操作と滑らかな射撃体験を実現。
【2026年発売予定、TGS現地で体験可能。】
・Wingman Fgc Retro：PS1／PS2の太鼓、ダンスパッド、DJ専用コントローラーをPS5で再現。
思い出のコントローラー、ただのコレクションじゃ終わらない。
・Xone Adapter SE2：Xbox Elite 2コントローラーをPS5／Switchに最適化。
ハプティック、バックボタン、振動、すべて対応で、エリートコントローラーの力を全開に。
*9月24日より開始
■モバイルプレイヤー必見のGPSコントローラー
Brook ARmate
★Brook ARmate(ARゲームの最強サポートデバイス)
iOS向けの上級ARゲーマーに特化したGPSコントローラー。
最大17kmの探索範囲をカバーし、テレポート、ルート巡航、自動補給、カスタム移動など多彩な機能で、Pokemon GOなどの人気ARゲームを快適にプレイ可能。
Brook専用アプリと連携し、直感的な操作で移動精度がさらに向上。
人が集まらない？そんな時はワンタップで人気スポットへ即移動、仲間探しもスムーズに！
FLASHMAN＆HUNTER＆Cat CPU Plus
・FLASHMAN：接続してすぐに使える、設定不要のGPSコントローラー。
物理ボタン操作とリアルタイム位置調整の組み合わせにより、仮想GPSよりも高い安定性と滑らかな移動体験を実現。
効率と精度を求めるトレーナーにとって必須の装備で、チーム同期機能を使えば、1人で全チームを一括操作することも可能です。
*9月24日より開始
・HUNTER：最大半径 1km、時速10kmの自動移動、オートポケストップと自動捕獲付き。
ARゲーム入門者を強力にサポート。
・Cat CPU Plus：《にゃんこ大戦争》専用。
自動出撃／放置資源稼ぎ対応で、快適に周回を達成。
