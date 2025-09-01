格闘ゲーム、ARアドベンチャー、そしてクロスプラットフォーム操作系、最前線のゲーム体験！2025年東京ゲームショウ

Brook Gamingは、2025年東京ゲームショウにて、「限界をぶち破り、ゲーミング体験を再定義する」をキーメッセージに掲げ、かつてない革新的プロダクト群を展開します。

2025年東京ゲームショウ

格闘ゲーム、ARアドベンチャー、そしてクロスプラットフォーム操作系…最前線のゲーム体験を、会場でいままさに体感できる、そんな製品を一挙に紹介。

世界中のゲーマーコミュニティに深く寄り添ってきたBrookは、常にプレイヤーのニーズを先取りし、「使いたくなる、使って気持ちいい」実用性を追求するプロダクトを提供し続けています。

■格闘ゲームプレイヤー必見のスター・ラインナップ

GEN-5W 無線格闘ボード

★GEN-5W 無線格闘ボード(世界初 PS5 対応の無線格闘ボード)

ケーブルの枷を解放するGEN-5Wが登場。

PS5、Steam Deck、PCに対応し、RGBライト、タッチパッドシミュレート、SOCD、Turboなど豊富な機能を搭載。

ソニーが無線対戦プラットフォームを来年展開予定という中、Brookは既にプレイヤーの声を察知し、「実戦で使える」無線格闘ソリューションを先行投入。

「有線で対戦、無線で遊ぶ」という二つのモードが、あらゆる層のプレイヤーに応えます。

【先行購入リンク】 https://brook.gg/TGS-Gen-5W-DM

*購入するには、シークレットモードで開く必要がある場合があります。

・GEN-5シリーズ格闘ボード：PS5／PS4／Switch 1.2／PC対応の高拡張格闘操作コア―世代を越えて、自分専用の対戦武器がつくれます。

【購入リンク】 https://brook.gg/TGS-GEN5-DM

Brook Fighter Starburst

・Brook Fighter Starburst：全ゲーム機対応の全ボタン格闘コントローラー、携帯性とホットスワップ対応、カスタマイズパネル付きで、モバイル対戦力を徹底強化。

【購入リンク】 https://brook.gg/TGS-brookstarburst-DM

■どんなタイプのプレイヤーにも、Brookがぴったりの装備を届けます

Brook StarRay Wireless Controller

★Brook StarRay Wireless Controller(プロ仕様設計でゲーム体験をもっと快適に)

本革新的なワイヤレスコントローラーは、クラシックなタッチパッドと非対称スティック配置を融合し、二大操作スタイルの利点を完璧に兼ね備えています。

内蔵されたホール効果スティックと高速メカニカルボタンは、400万回以上の耐久性を誇り、精確な操作性と明確なフィードバックを実現。

【TGS会場にて先行予約受付中】

Wingman P5 Converter＆Wingman Fgc Retro

Xone Adapter SE2

★Wingman P5 Converter(PS5に対応した初のワイヤレスファイティングボード)

クロスプラットフォームの手元デバイスをPS5に無線接続できる唯一のコンバーター。

XboxやPlayStation、Switchのコントローラーを、超低遅延＆ハプティック対応で活かして、懐かしの装備を実戦フィールドへ。

【TGS会場にて先行予約受付中】

・Sniper2：キーボード＆マウス対応のマルチプラットフォーム FPS専用コンバーター。

PS5／PS4／Switch／Switch2／PC／Xbox Series X|S／Android等に対応し、精密操作と滑らかな射撃体験を実現。

【2026年発売予定、TGS現地で体験可能。】

・Wingman Fgc Retro：PS1／PS2の太鼓、ダンスパッド、DJ専用コントローラーをPS5で再現。

思い出のコントローラー、ただのコレクションじゃ終わらない。

・Xone Adapter SE2：Xbox Elite 2コントローラーをPS5／Switchに最適化。

ハプティック、バックボタン、振動、すべて対応で、エリートコントローラーの力を全開に。

*9月24日より開始

■モバイルプレイヤー必見のGPSコントローラー

Brook ARmate

★Brook ARmate(ARゲームの最強サポートデバイス)

iOS向けの上級ARゲーマーに特化したGPSコントローラー。

最大17kmの探索範囲をカバーし、テレポート、ルート巡航、自動補給、カスタム移動など多彩な機能で、Pokemon GOなどの人気ARゲームを快適にプレイ可能。

Brook専用アプリと連携し、直感的な操作で移動精度がさらに向上。

人が集まらない？そんな時はワンタップで人気スポットへ即移動、仲間探しもスムーズに！

FLASHMAN＆HUNTER＆Cat CPU Plus

・FLASHMAN：接続してすぐに使える、設定不要のGPSコントローラー。

物理ボタン操作とリアルタイム位置調整の組み合わせにより、仮想GPSよりも高い安定性と滑らかな移動体験を実現。

効率と精度を求めるトレーナーにとって必須の装備で、チーム同期機能を使えば、1人で全チームを一括操作することも可能です。

*9月24日より開始

・HUNTER：最大半径 1km、時速10kmの自動移動、オートポケストップと自動捕獲付き。

ARゲーム入門者を強力にサポート。

・Cat CPU Plus：《にゃんこ大戦争》専用。

自動出撃／放置資源稼ぎ対応で、快適に周回を達成。

