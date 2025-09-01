元メジャーリーガーのイチローさんが率いるチームと高校野球の女子選抜チームが31日名古屋市で対戦し、にかほ市出身の熊谷碧衣選手も出場しました。



女子野球の発展のため、今年で5回目となった試合で、真剣勝負を繰り広げました。



今年メジャーの殿堂入りを果たしたイチローさんが率いるチームと高校野球女子選抜の試合。





場内アナウンス「熊谷碧衣選手。背番号8。クラーク記念国際高等学校」にかほ市出身の熊谷碧衣選手は6番センターで先発出場しました。4年連続完投勝利中のイチローさんとの真剣勝負に臨みます。平沢小、仁賀保中を卒業後、宮城の高校に進み、この夏の全国大会でベスト8に入った熊谷選手。2回の初打席、「三振はしたくない」と積極的に打ちに行きますが。ここは、ショートの正面に。5回、熊谷選手の第2打席。高く打ちあげ、ライトフライに倒れます。イチローさんからヒットを放つという目標はかないませんでした。それでも熊谷選手は声を出してベンチを盛り上げました。試合後、笑顔が一番輝いていた女子選手に贈られるプレースマイル賞を受賞した熊谷選手。「まだまだ練習が足りないとわかったので、この経験を次のステージにつなげたい」と振り返り、日本代表のユニフォームを着ることを目標にきょうから練習を再開させました。