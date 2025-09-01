タナシス・アデトクンボがバックスと再契約…現地では“兄弟再共演”と報道

9月1日（現地時間8月31日）、タナシス・アデトクンボがミルウォーキー・バックスと1年290万ドル（約4億2640万円）で再契約に合意したと『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じた。

現在33歳のタナシスは、201センチ99キロのスモールフォワード。2011年にギリシャのフィランリティコスでプロキャリアをスタートした。2016年にニューヨーク・ニックスでNBAデビューを果たし、その後はチームを転々として、2019年に弟のヤニス・アデトクンボが所属するバックスと契約。2020－21シーズンにはNBAチャンピオンにも輝いた。2023－24シーズンまでバックスに在籍していたが、アキレス腱断裂の怪我を負ったため、2024－25シーズンはロスターから外れていた。

現在、タナシスは弟のヤニス、コスタスと共にギリシャ代表としてユーロバスケットに出場しており、全3試合に出場して1試合平均3.3得点2.3リバウンド1.0アシスト1.3スティールを記録している。

なお、シャラニア氏は「この契約は、夏の間に去就を検討していたヤニス・アデトクンボが、今季開幕をミルウォーキーで迎えることを意味しています」とも自身のXで投稿。未だヤニスの去就は公式発表されていないが、再びバックスで兄弟が共演することになりそうだ。

【動画】“ヤニス3兄弟”が躍動…ギリシャvsイタリアの試合ハイライト