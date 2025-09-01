トヨタ、『アクア』の一部改良を発表 フロントデザイン一新「ハンマーヘッドをモチーフとした…」 248.6万円から
トヨタ自動車は1日、『アクア』を一部改良し、同日から発売したことを発表した。
改良の主なポイントは、『アクア』ブランドの“先進・上質”なイメージをより一層高めるため外観デザインを刷新するとともに、基本性能を向上。また、最新の安全装備、マルチメディアを搭載。変更ポイントは以下の通り
■外観意匠を刷新
ハンマーヘッドをモチーフとしたフロントデザインを採用（全グレード）
Bi-BeamLEDヘッドランプ+LEDターンランプ+LEDクリアランスランプ（デイライト機能付）
左右のヘッドランプを繋ぐセンターランプ・LEDアクセサリーランプ（Zグレードのみ）
バックドアガーニッシュ（ピアノブラック塗装）追加（全グレード）
16インチアルミホイール（ダーククリア切削光輝＋ブラック塗装/センターオーナメント/ブラック塗装ホイールナット付）（Zグレードにメーカーオプション）
外板色に新色を追加
モノトーン： マッドバス、グレイッシュブルー
ツートーン： マッドバス×ブラックマイカ、グレイッシュブルー×ブラックマイカ、クリアベージュ×ブラックマイカ
■内装装備を変更
大型マルチインフォメーションディスプレイを標準装備（7インチ）
センタークラスター下部にHDMI入力端子を標準装備
合皮パッケージに新色（ライトグレー）を追加（Zグレードにメーカーオプション）
ディスプレイオーディオ：最新のコネクティッドナビ対応のものを搭載。また、G、X、Uグレードのモニターサイズを8インチに拡大
■基本性能を向上
安全装備の拡充
プリクラッシュセーフティー：対象物にバイクを追加。また、出会い頭による衝突回避機能も追加
レーダークルーズコントロール（全車速追従機能付※1）：先行車との車間距離設定を4段階に設定
ロードサインアシスト：道路標識の転回禁止、信号機の読み取り機能を追加
発進遅れ告知機能（※2）：交差点で信号が赤から青に変わった時の告知機能を追加
プロアクティブドライビングアシスト機能（PDA）：車線内走行時の常時操舵支援機能を追加
ドライバー異常時対応システム（※3）
アドバンストパーク：並列前向き駐車・後向き出庫、並列前向き出庫を追加（Zグレードにメーカーオプション）
取り回しやすさの向上
上質な乗り心地を実現するスムーズストップを標準装備（＊4）
電動パーキングブレーキ・ブレーキホールド機能を標準装備（＊5）
ドアミラー全開時の車幅を30mm縮小し、取り回しのしやすさを向上
Powerを切った際ドライブモード（ノーマル／POWER+／エコドライブ）の設定を維持。運転開始時に再設定の必要がなく使い勝手が向上
※1 先行車が停止した時は自車も停止して停止状態を保持、先行車が発進した時はドライバー操作により発進し、追従走行を再開する機能
※2 先行車の発進をお知らせする従来の機能に加え、うっかり出遅れをブザー＆マルチインフォメーションディスプレイ表示でお知らせ
※3 ドライバーの運転継続の困難を検知した際の警告機能および車両操作機能
※4 停止直後の車両の揺れ動きを抑え、乗員の姿勢変化を低減するよう補助する機能
※5 ブレーキホールド機能をオンのままPowerを切った場合、次回運転開始時にオンの設定が維持される機能を採用
運転する度にブレーキホールドを設定する必要がなくなり利便性が向上
■メーカー希望小売価格
Z（2WD）：282万4800円
Z（E-Four）：302万2800円
G（2WD）：265万4300円円
G（E-Four）：285万2300円
X（2WD）：248万6000円
X（E-Four）：268万4000円
