「レンタル怖い人」が突然サービスを終了　法律の専門家が指摘する営業困難な“問題点”

アンバサダーに『鬼越トマホーク』

8月下旬に突如SNSに登場し注目を集めていた『レンタル怖い人』というサービスが、8月31日に突如、サービス終了を発表した。

HPには〈「怖い人」貸し出します〉と書かれており、ボカシは入っているが肩から腕にかけてびっしりと刺青が入っている悪そうな男たちがスタッフ一覧に掲載されている。怖い人など借りてどうするのかと思うが、サービス内容を見ると

〈いじめや対人トラブルの解決にご活用ください。トラブルではなくても「とにかくそばにいてほしい」という内容でもご対応可能です〉

などと書かれており、「職場や子どものいじめ」「騒音などの近所トラブル」「浮気や不倫などの男女トラブル」「金銭トラブル」などに対応しているという。

注意書きには、

〈※当サービス・スタッフは反社会的勢力との関係は一切ありません。※脅迫などの違法行為のための利用と判断した場合はサービスの提供を中止します〉

とあり、“まっとうな運営”をうたっていた。

料金は30分2万円、3時間5万円というプランがあり、交通費実費で全国対応しているという。“ほとんどのケースは30分以内に終わります”ということなので、ある程度の実績があるのだろう。

確かに警察が介入できない民事トラブルは、怖い人が隣にいるだけであっという間に解決できたこともあるかもしれない。

Ｘでスタッフを募集しており（現在は終了）、

〈「レンタル怖い人」で「怖い人」として働きたい方を募集します。ご希望の方はDMもしくはLINEで顔・風貌がわかる写真、簡単な経歴、所在地を送ってください。「怖い人」として働ける目安ですが、ちょっと目つきが悪いとかではダメです。HPの「スタッフ一覧」をご参考ください〉

という投稿が残っていた。

この奇特なサービスに著名人たちはすぐさま反応。強面で知られるお笑いコンビ『鬼越トマホーク』が“反社風”な風貌のコンビ写真をXに投稿し、

〈どうもレンタル怖い人です〉

と書き込むと、『レンタル怖い人』のアカウントがすかさず、

〈レンタル怖い人アンバサダーに任命します。おめでとうございます〉

と返信。このようなやり取りがネット上などで話題になり、『レンタル怖い人』は一気に注目を集めた。

連絡先や会社概要、責任者の氏名が不明

ただ『レンタル怖い人』は、以前から懸念点が指摘されていた。スタッフ募集の投稿には、誤解を招く可能性がある場合などにユーザーが補足情報を付け足すことができるXの機能「コミュニティノート」が貼られており、

〈本サービスの公式ホームページには会社概要所在地連絡先などの基本情報や特定商取引法で義務づけられている「特定商取引法に基づく表示」が確認できません。特に、役務（サービス提供）を行う事業者は、販売事業者名・所在地・連絡先・提供条件・返品・解約条件などを明示する義務があります。これらが掲載されていない場合、法令違反に該当する可能性が高く、利用者にとって重大なリスクとなります〉

そこにはこう書かれており、「特定商取引法ガイド」という消費者庁管轄のリンクが貼られている。

確かにHPには連絡先や会社概要、責任者の氏名のようなものは一切明示されていない。仮に3時間5万円という高額料金を支払ったものの、“トンズラ”された日にはたまったものじゃない。

突然、サービスを終了したところをみると、やはりこのような運営方法が問題になったのだろうか。森實法律事務所の森實健太弁護士に話を聞いた。

「通信販売事業者として特定商取引法の適用があると考えられるため、そうした場合、原則として事業者の氏名（名称）、住所、電話番号等の表示が必要となります。これに違反した場合は、行政指導、社名公表や業務停止等の行政上の措置を課せられる可能性もあります。

インターネット上には脅迫等の違法行為はしないとは書いているものの、スタッフの言動等によっては、恐喝罪等が成立することも考えられます。また、民事でも場合によっては強迫による意思表示の取消等も考えられます」

彗星のごとく現れネット上で話題になり、そしてあっという間に終了した『レンタル怖い人』。果たして、どれだけの需要があったのだろうか……。