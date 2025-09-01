「改めてkeijiさんてすごい」宮崎麗果、夫・黒木啓司＆息子からのサプライズ料理公開「こんな人と結婚したかった」
元EXILE・黒木啓司さんの妻で起業家やモデルとして活動する宮崎麗果さんは8月30日、自身のInstagramを更新。黒木さんと息子がサプライズで料理をする動画を公開しました。
【動画】黒木啓司＆息子が宮崎麗果にサプライズ
コメントでは「疲れて帰宅でお料理サプライズ!?めっちゃ嬉しいし絶対美味しい!!優しさがまた嬉しいですね」「改めてkeijiさんてすごい 知れば知るほど」「素敵なfamily」「優しいパパさんとゆうじゃん」「ケイジさん素敵すぎる。こんな人と結婚したかったよ」「私も啓司さんの料理食べてみたいよー」「料理男子最高」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「めっちゃ嬉しいし絶対美味しい」宮崎さんは「レイカママにサプライズ #親子クッキング #happywifehappylife #黒木家」とつづり、1本の動画を投稿。黒木さんと息子がサプライズで料理をしている様子です。調理師免許を持っているという黒木さんは、楽しそうに“ボーイズクッキング”をしています。海鮮を使った豪華な料理が完成し、そのおいしさに宮崎さんは感動していました。
「うちのボーイズ」のダンス動画も！24日には「うちのボーイズはスニーカー屋さんに入ると異様にテンションバカ上がり」とつづり、黒木さんと息子がダンスをしている動画を投稿していた宮崎さん。とても楽しそうで、ほほ笑ましいです。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
