9月の運勢と、ラッキーカラー&アクション【おひつじ座・おうし座・ふたご座・かに座】｜わたしも仕事も、もっと輝く運勢ガイド
「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」
忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。
占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。
また12星座別に、イラストレーターの uca U（ユカ ユウ） さんが書き下ろしたイラストと、ラッキーカラーを取り入れたスマホ用壁紙も配布！肌身離さず持ち歩くスマホに設定して、運気も気分もあげましょう。
おひつじ座（3月21日～4月19日生まれ）
2025年9月のおひつじ座さんは・・・
「ヘルシーな毎日を意識して」
ラッキーカラーは、 ネイビー 。
特に仕事では、 ネイビーを中心にコーディネートを組み立てると、運気がきりりと引き締まったものになります 。
開運につながるアクションは、 健康に関すること 。
それも、闇雲に健康を目指すのではなく 「今の自分を正しく分析して、自分に合った健康法を見つける」 ことが重要です。スマホやスマートウォッチで睡眠や運動量をはかったり、体重の推移を記録してみたりするといいでしょう。有料アプリも活用を。
おうし座（4月20日～5月20日生まれ）
2025年9月のおうし座さんは・・・
「オンもオフも大充実。実りの秋が到来」
夏から続く忙しさは22日頃まで継続の予感。
そろそろ疲れが出る時期なので、自分をいたわる時間も持てると素敵です。「 休むのも仕事のうち 」というのは、この時期心に留めておきたい言葉です。
月の下旬は恋が盛り上がってくる暗示も出ています。
運命を変えるような出会いも待ち受けているかも。気になる人がいる場合は、ちょっとした会話がきっかけでどんどん進展する可能性も。自分から行動してこそ恋が動く時期です。
ラッキーカラーは、 ゴールド 。
開運につながるアクションは、 ストレッチ 。
ふたご座（5月21日～6月21日生まれ）
2025年9月のふたご座さんは・・・
「発想をブラッシュアップしてみたい」
キャリアにおいて印象的な動きがありそう。
いい転職やステップアップをするためには、 これまでのキャリア観を大きく変える 必要も出てくるのかもしれません。ただ、新しい考え方をインプットするのは大事ですが、同時に「 変えないほうがいいこと 」もまた目を向けてみるとよさそうです。
5月末頃から感じていた人間関係の煩わしさは一段落、また楽しさが戻ってきます。
ラッキーカラーは、 シルバー 。
開運につながるアクションは、 洗面台の鏡を拭くこと 。
かに座（6月22日～7月22日生まれ）
2025年9月のかに座さんは・・・
「知識を武器にステップアップを狙っていける」
知的好奇心が高まり、学びへの意欲がぐぐっと高まってきます。
語学をマスターしたり、資格を取得したりすることに関心がある人は、 2日から18日あたりまでにスタート してみると「運命が変わる」ようなことがあるのかも。これまでは三日坊主になりがちだった人も、そのパターンを改めることができるでしょう。
「 三日坊主になっても、また始めればOK 」くらいの気持ちでチャレンジを。
ラッキーカラーは、 サックスブルー 。
開運につながるアクションは、 情報交換 。
