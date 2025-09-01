「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」

忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。

占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。

また12星座別に、イラストレーターの uca U（ユカ ユウ） さんが書き下ろしたイラストと、ラッキーカラーを取り入れたスマホ用壁紙も配布！肌身離さず持ち歩くスマホに設定して、運気も気分もあげましょう。

おひつじ座（3月21日～4月19日生まれ）

2025年9月のおひつじ座さんは・・・

「ヘルシーな毎日を意識して」

ラッキーカラーは、 ネイビー 。

特に仕事では、 ネイビーを中心にコーディネートを組み立てると、運気がきりりと引き締まったものになります 。

開運につながるアクションは、 健康に関すること 。

それも、闇雲に健康を目指すのではなく 「今の自分を正しく分析して、自分に合った健康法を見つける」 ことが重要です。スマホやスマートウォッチで睡眠や運動量をはかったり、体重の推移を記録してみたりするといいでしょう。有料アプリも活用を。

4月～9月全体の運勢はこちらから ＞おひつじ座の2025年上半期

おうし座（4月20日～5月20日生まれ）

2025年9月のおうし座さんは・・・

「オンもオフも大充実。実りの秋が到来」

夏から続く忙しさは22日頃まで継続の予感。

そろそろ疲れが出る時期なので、自分をいたわる時間も持てると素敵です。「 休むのも仕事のうち 」というのは、この時期心に留めておきたい言葉です。

月の下旬は恋が盛り上がってくる暗示も出ています。

運命を変えるような出会いも待ち受けているかも。気になる人がいる場合は、ちょっとした会話がきっかけでどんどん進展する可能性も。自分から行動してこそ恋が動く時期です。

ラッキーカラーは、 ゴールド 。

開運につながるアクションは、 ストレッチ 。

4月～9月全体の運勢はこちらから ＞おうし座の2025年上半期

ふたご座（5月21日～6月21日生まれ）

2025年9月のふたご座さんは・・・

「発想をブラッシュアップしてみたい」

キャリアにおいて印象的な動きがありそう。

いい転職やステップアップをするためには、 これまでのキャリア観を大きく変える 必要も出てくるのかもしれません。ただ、新しい考え方をインプットするのは大事ですが、同時に「 変えないほうがいいこと 」もまた目を向けてみるとよさそうです。

5月末頃から感じていた人間関係の煩わしさは一段落、また楽しさが戻ってきます。

ラッキーカラーは、 シルバー 。

開運につながるアクションは、 洗面台の鏡を拭くこと 。

4月～9月全体の運勢はこちらから ＞ふたご座の2025年上半期

かに座（6月22日～7月22日生まれ）

2025年9月のかに座さんは・・・

「知識を武器にステップアップを狙っていける」

知的好奇心が高まり、学びへの意欲がぐぐっと高まってきます。

語学をマスターしたり、資格を取得したりすることに関心がある人は、 2日から18日あたりまでにスタート してみると「運命が変わる」ようなことがあるのかも。これまでは三日坊主になりがちだった人も、そのパターンを改めることができるでしょう。

「 三日坊主になっても、また始めればOK 」くらいの気持ちでチャレンジを。

ラッキーカラーは、 サックスブルー 。

開運につながるアクションは、 情報交換 。

4月～9月全体の運勢はこちらから ＞かに座の2025年上半期

2025年上半期（4月～9月）の星回り

世の中的にインパクトの大きな動きが集中している2025年の上期。

運勢一覧はこちら ＞12星座占い 2025年上半期